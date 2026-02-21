¿Cuándo recibirás los $1,000 de las Cuentas Trump?

Si has escuchado hablar de las nuevas Cuentas Trump y te preguntas cuándo llegará el depósito inicial de $1,000 dólares, no eres el único, estamos seguros de que muchas familias con hijos recién nacidos también lo hacen. El programa federal de ahorro para menores ha generado gran expectativa. Especialmente entre padres que buscan una ventaja financiera para sus hijos desde el nacimiento.

La iniciativa contempla un depósito único de $1,000 dólares por parte del gobierno federal para niños nacidos entre 2025 y 2028. Funciona de manera similar a una cuenta individual de retiro, pero diseñada para menores. Y aunque la idea suena sencilla, el calendario y los requisitos son clave.

¿Cuándo estarán disponibles las Cuentas Trump?

Las Cuentas Trump comenzarán oficialmente el 5 de julio de 2026. Antes de esa fecha no se podrán hacer aportaciones. Sin embargo, el proceso para abrirlas iniciará semanas antes.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos será la entidad encargada de crear y administrar las cuentas. El custodio financiero asociado aún no ha sido anunciado.

¿Cuándo se depositarán los $1,000 dólares?

El dinero semilla de $1,000 dólares se depositará después del 4 de julio de 2026. Según la guía oficial del Tesoro, el depósito se realizará “tan pronto como sea posible” una vez que la cuenta haya sido autenticada.

Eso significa que no será automático el mismo día del lanzamiento. Primero debes completar el registro y esperar confirmación.

¿Cómo abrir una Cuenta Trump?

Los padres o tutores legales tienen dos opciones. La más sencilla es llenar el Formulario 4547, Elección de la Cuenta Trump en línea a través del sitio oficial trumpaccounts.gov. El formulario solicitará fecha de nacimiento, número de Seguro Social e información de contacto.

También puedes presentar el Formulario 4547 junto con tu declaración de impuestos 2025 ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

La firma de inversión Vanguard recomienda enviar el formulario lo antes posible. Así la cuenta estará lista cuando el programa entre en vigor.

Una vez enviado el formulario, el IRS establecerá la cuenta. Posteriormente, la institución financiera asociada se pondrá en contacto contigo para completar el proceso.

¿Quién es el dueño del dinero?

La cuenta pertenece legalmente al menor. Sin embargo, será administrada por un adulto hasta que el niño cumpla 18 años.

Las reglas de retiro aún no están totalmente claras. El IRS señala que las distribuciones podrían comenzar el 1 de enero del año en que el menor cumpla 18. No obstante, algunos expertos han señalado que esto podría modificarse para permitir retiros solo después de cumplir los 18 años.

Posteriormente, la cuenta funcionará como una IRA tradicional. Eso implica penalidades si se retira dinero antes de los 59 años y medio, salvo excepciones como compra de primera vivienda, educación superior o gastos médicos.

¿Quién califica?

Todos los ciudadanos estadounidenses nacidos entre 2025 y 2028 con número de Seguro Social son elegibles para recibir los $1,000 dólares.

Los menores nacidos antes de 2025 y que aún no cumplan 18 años también podrán abrir una Cuenta Trump; sin embargo, no recibirán el depósito inicial del gobierno.

Solo se permite una cuenta por niño.

¿Cómo se puede invertir el dinero?

Las inversiones estarán limitadas a fondos indexados de bajo costo. Deben seguir índices compuestos principalmente por empresas estadounidenses. Al menos el 90% de los activos deben estar invertidos en compañías de Estados Unidos.

Además, el fondo no puede cobrar un índice de gastos mayor al 0.1%.

Cuando el menor cumpla 18 años, la cuenta se convertirá en una IRA ordinaria y tendrá mayor flexibilidad de inversión.

¿Quién puede aportar y cuánto?

Las contribuciones pueden provenir de padres, empleadores, gobiernos, organizaciones benéficas o filántropos. El límite anual es de $5,000 dólares. El aporte inicial de $1,000 dólares no cuenta dentro de ese límite. Tampoco las contribuciones hechas por gobiernos o entidades caritativas.

Empresas como JPMorgan Chase, Charles Schwab, BlackRock, Visa, Intel y Bank of America ya han anunciado aportaciones para hijos de empleados.

Además, los filántropos Michael Dell y Susan Dell prometieron $6,250 millones de dólares. Aportarán $250 dólares a los primeros 25 millones de solicitantes menores de 10 años nacidos antes de 2025 en códigos postales con ingresos medios inferiores a $150,000 dólares.

