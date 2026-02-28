Una empresa ya reembolsa los aranceles de Trump a sus clientes: cuál es

Desde que la Corte Suprema de los Estados Unidos revocara la implementación de aranceles del presidente Donald Trump impuestos el año pasado, uno de los pilares económicos de su administración, muchas compañías han iniciado demandas en busca de reembolsos. Mientras eso sucede, hay solo una empresa hasta el momento que ha dejado el litigio de un lado y ha decidido devolver dinero a sus clientes, como reembolso arancelario.

Quizás Dame Products no te diga mucho, pero si fuiste una de las personas que compró alguno de sus productos desde que el gobierno de Trump presentó su política arancelaria que se mantuvo hasta la decisión del máximo tribunal de justicia de los Estados Unidos, recibirás un reembolso por la tarifa de aranceles que hayas pagado en los últimos meses.

Alexandra Fine, directora ejecutiva y cofundadora de Dame Products, anunció que reembolsarán de manera automática a sus clientes los cargos adicionales aplicados por los aranceles implementados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).

“Estamos devolviendo ese dinero a las personas porque si alguien te cobra algo y es ilegal, deberían devolverte tu dinero“, declaró Fine a CBS News.

En el fallo de la Corte Suprema, no se estableció ningún mecanismo para devolver el dinero de los aranceles cobrados, abrió la puerta a reclamaciones por parte de las empresas y consumidores. En otras palabras, si quieren su dinero de vuelta, hay que litigarlo.

Grandes compañías como FedEx entablaron demandas en busca de un reembolso y aseguraron que lo distribuirán entre sus clientes en cuanto sus procedimientos legales resulten favorables. Dame Products no se esperó a ello.

En 2025, la empresa dedicada al bienestar y la salud sexual aplicó un recargo de $5 dólares a las compras, identificado como “recargo por arancel de Trump”. Durante ese año, Dame Products pagó alrededor de $100,000 dólares en aranceles, de los cuales alrededor de $70,000 dólares correspondieron a tarifas vinculadas bajo la IEEPA.

“Tenemos toda la información. Podemos ver a cada cliente que tuvo este recargo añadido, así que simplemente estamos haciendo clic en un botón y enviándoles su dinero de vuelta”, aseguró Fine.

La compañía fabrica sus productos en China. Tras el anuncio de aranceles por país a decenas de socios comerciales, los gravámenes a importaciones desde China se fijaron en 20%. Actualmente, Dame enfrenta un arancel de 15% después de que el presidente invocara otra ley comercial para imponer un impuesto temporal general a las importaciones.

Un estudio reciente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York (Federal Reserve Bank of New York) señaló que consumidores y empresas pagaron cerca del 90% del costo de los aranceles mediante precios más altos. La administración Trump ha rechazado esa conclusión y sostiene que los costos recaen principalmente en gobiernos y exportadores extranjeros.

Ahora, las empresas podrían reclamar hasta $165,000 millones de dólares en reembolsos por aranceles pagados en 2025 y comienzos de 2026, según el Modelo Presupuestario Penn Wharton.

