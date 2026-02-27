FedEx reembolsaría aranceles a clientes si el gobierno de Trump hace lo mismo

La disputa por los aranceles impuestos durante la administración de Donald Trump podría tener un giro directo para empresas y consumidores. FedEx anunció que devolvería a sus clientes los costos cobrados por esos gravámenes si el gobierno federal le reembolsa primero el dinero pagado. La decisión abre una nueva etapa en la batalla legal por miles de millones de dólares.

“Si se emiten reembolsos a FedEx, emitiremos reembolsos a los remitentes y consumidores que originalmente asumieron esos cargos“, aseguró la empresa en un comunicado. “Cuándo ocurrirá eso y el proceso exacto para solicitar y emitir reembolsos dependerá en parte de futuras orientaciones del gobierno y del tribunal”.

El anuncio se produjo pocos días después de que FedEx presentara una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos. En ella exige un “reembolso total” de todos los pagos realizados bajo un conjunto de políticas arancelarias que la Corte Suprema declaró ilegales.

“FedEx ha tomado las medidas necesarias para proteger los derechos de la compañía como importador registrado para buscar reembolsos de derechos ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de que los aranceles emitidos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) son ilegales”, señaló la compañía en su demanda, tras darse a conocer el fallo de la Corte.

El fallo del 20 de febrero del máximo tribunal determinó que los aranceles aplicados el año pasado bajo la IEEPA eran contrarios a la ley. Sin embargo, la Corte Suprema no resolvió si las empresas que pagaron esos aranceles tienen derecho automático a recuperar su dinero. Esa omisión ha provocado una ola de nuevas demandas.

Varias compañías ya iniciaron acciones legales para reclamar devoluciones, entre ellas Bausch + Lomb, Dyson y L’Oréal. Expertos legales anticipan que el tema podría prolongarse durante años en los tribunales federales debido al volumen de dinero involucrado y la complejidad del proceso.

El martes, el Liberty Justice Center (Centro para la Justicia de la Libertad), una organización de tendencia libertaria que representó a algunos de los demandantes originales ante la Corte Suprema, informó que junto con el abogado Neal Katyal presentó mociones coordinadas ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal y el propio Tribunal de Comercio Internacional. El objetivo es ayudar a establecer un procedimiento claro para gestionar los reembolsos. El gobierno tiene plazo hasta el viernes para responder.

Para los clientes de FedEx, el posible reembolso dependerá de que la empresa reciba primero los fondos del gobierno federal. Además, el mecanismo específico para solicitar la devolución aún no está definido y dependerá de futuras directrices oficiales.

