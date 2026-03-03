Cómo ahorrar miles de dólares en tu hipoteca ahora que bajaron las tasas de interés

Si estabas esperando una señal para comprar casa, esta puede ser la oportunidad. Las tasas hipotecarias acaban de caer a su nivel más bajo desde 2022, y eso significa algo muy positivo para quienes buscan hacerse de un patrimonio: podrías ahorrar miles de dólares si sabes cómo buscar y comparar.

De acuerdo con la Corporación Federal de Préstamos Hipotecarios para Viviendas, más conocida como Freddie Mac, la tasa promedio para una hipoteca convencional a 30 años en Estados Unidos bajó la última semana de febrero a 5.98%. Es casi un punto porcentual menos que en enero de 2025 y el nivel más bajo desde 2022.

Puede parecer una diferencia pequeña, pero en una hipoteca a 30 años cada decimal cuenta y es determinante a la hora de ahorrar dinero en tu próxima casa. Por eso, a pesar de que leas que las tasas hipotecarias bajaron, no recomendamos aceptar la primera oferta que te hagan. Antes, debes asegurarte de que estás recibiendo el mejor trato.

Comparar puede ahorrarte hasta $58,000

Según la plataforma de préstamos LendingTree, existe una diferencia promedio de 0.74 puntos porcentuales entre la APR más baja y la más alta que ofrecen los prestamistas. Esa brecha puede traducirse en una enorme diferencia en el costo total del préstamo.

El APR promedio más bajo para un préstamo a 30 años actualmente es de 5.82%. Por el contrario, el más alto llega a 6.56%.

Con base en esta diferencia de 0.74 puntos, LendingTree calculó que elegir la tasa más baja, frente a la más alta, puede significar un ahorro cercano a los $58,000 dólares durante la vida del préstamo. Eso equivale a unos $1,930 dólares de ahorro por año.

Incluso frente al promedio nacional de 5.98%, asegurar una tasa de 5.82% puede representar un ahorro de $12,352 dólares a lo largo de 30 años, según Matt Schulz, analista jefe de finanzas del consumidor en LendingTree.

“Con solo una pequeña variación porcentual, podrían ahorrar decenas de miles de dólares durante la vigencia de la hipoteca”, declaró Schulz a CBS News.

¿Y cuál es el consejo importante para ahorrar dinero en mi hipoteca?

No te conformes con lo primero que te ofrezcan.

“Estamos observando mucha más dispersión en las cotizaciones de los prestamistas”, comentó Kate Wood, experta en préstamos de NerdWallet, a CBS News. “Por lo tanto, en cualquier momento, sin duda, debería solicitar cotizaciones de tasas a varios prestamistas hipotecarios“.

En palabras más simples, visita y consulta con diversos prestamistas hipotecarios, como son los bancos, las cooperativas de crédito y prestamistas en línea. Cuantos más revises, más oportunidades tienes de conseguir una tasa conveniente, incluso más baja que la del promedio nacional actual.

Además, cuando tienes varias ofertas en la mano, puedes negociar mejores condiciones con tu prestamista preferido. A veces, solo mostrar una oferta más baja es suficiente para que igualen o mejoren la tasa.

Recuerda que el puntaje de crédito también influye

¿Quieres la mejor tasa de interés del mercado? En los Estados Unidos, tener el mejor puntaje de crédito posible es fundamental a la hora de conseguir la mejor tasa del mercado. Un puntaje alto puede abrirte la puerta a tasas más bajas.

También influye cuánto dinero puedes dar como enganche y el plazo del préstamo.

Estamos en un momento interesante en el mercado inmobiliario y, específicamente, en lo que respecta a los préstamos hipotecarios. Sin embargo, en todo lo que se refiere a temas de dinero, las decisiones impulsivas no siempre son las más convenientes. Revisa tus finanzas, consulta prestamistas y ve en busca de la tasa de interés más baja de hoy; mañana no sabemos si puede volver a subir.