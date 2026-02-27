Las tasas hipotecarias caen a su nivel más bajo desde 2022

El mercado inmobiliario de Estados Unidos recibe un respiro inesperado justo cuando inicia la temporada alta de compras de primavera. Las tasas hipotecarias han retrocedido a niveles que no se veían desde 2022, una señal que podría cambiar el ánimo de miles de compradores que esperan, en la reducción de los intereses, el momento adecuado para dar el paso hacia la vivienda propia.

La tasa promedio de la hipoteca fija a 30 años se ubicó en 5.98%, ligeramente por debajo del 6.01% registrado la semana anterior, de acuerdo con datos publicados por la empresa compradora de hipotecas Freddie Mac. Hace un año, el promedio era considerablemente más alto, de 6.76%.

Este es el tercer descenso consecutivo y coloca la tasa en su nivel más bajo desde el 8 de septiembre de 2022, cuando se situó en 5.89%. Durante lo que va del año, el indicador se ha mantenido muy cerca del 6%, una barrera psicológica clave para compradores y vendedores.

Para entender la magnitud del cambio hay que mirar atrás. Al inicio de la pandemia, las tasas hipotecarias cayeron a mínimos históricos, incluso por debajo del 3%, tras los recortes de tasas aplicados por la Reserva Federal. Sin embargo, en 2023 superaron el 7% cuando el banco central elevó agresivamente los tipos para frenar la inflación más alta en 40 años.

En los últimos meses la tendencia ha sido descendente. Parte de este movimiento responde a recortes de tasas realizados por la Reserva Federal el otoño pasado y a ajustes en las expectativas económicas. Aun así, el mercado inmobiliario no ha logrado salir completamente de la desaceleración posterior a la pandemia.

De acuerdo con algunos expertos, si las tsas se mantienen por debajo del 6%, tanto compradores como vendedores regresarán al mercado de las bienes raíces. Lisa Sturtevant, economista jefe de Bright MLS, aseguró que marzo es uno de los meses más fuertes del año para la compra de viviendas, lo que podría marcar una temporada de primavera muy activa.

Las tasas hipotecarias no dependen únicamente de la Reserva Federal, también están influenciadas por el comportamiento del mercado de bonos y las expectativas sobre inflación y crecimiento. Generalmente siguen el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que recientemente se ubicó en 4.02%, por debajo del 4.07% de la semana previa.

La administración del presidente Donald Trump también ha puesto el foco en la asequibilidad. El mandatario ordenó al gobierno federal comprar $200,000 millones de dólares en bonos hipotecarios con el objetivo de presionar las tasas a la baja. Además, la Casa Blanca impulsa medidas para limitar la compra de viviendas unifamiliares por parte de inversionistas institucionales.

A pesar del alivio en las tasas, la asequibilidad sigue siendo un desafío. Las ventas de viviendas existentes permanecieron el año pasado en niveles mínimos de 30 años. Los precios elevados y la escasez crónica de inventario, agravada por años de construcción por debajo del promedio, han dejado fuera del mercado a muchos compradores potenciales.

Otro factor clave es el llamado “efecto bloqueo”. Cerca del 69% de las viviendas con hipoteca vigente tienen una tasa fija de 5% o menos, y más de la mitad están en 4% o menos, según datos de Realtor.com. Muchos propietarios no quieren vender y perder esas condiciones favorables.

En contraste, la tasa promedio de las hipotecas fijas a 15 años subió a 5.44%, frente al 5.35% de la semana anterior. Hace un año era de 5.94%, según Freddie Mac.

Las solicitudes de hipotecas aumentaron 0.4% la semana pasada, informó la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés). El 58.6% de las solicitudes correspondió a refinanciamientos. Además, las hipotecas de tasa ajustable representaron el 8.2% de las solicitudes totales.

De continuar por esta línea descendente, esta podría ser la mejor oportunidad que tengas para comprar una casa en los Estados Unidos. Sin embargo, más allá de una tasa de interés favorable, también debes tomar en cuenta tener unas finanzas fuertes, con suficiente capital tanto para dar el anticipo necesario como para mantener el pago de tu hipoteca durante todo ese largo periodo.

Incluso debes considerar si tu empleo es seguro, el valor de la casa que puedes comprar y si te piensas establecer en el lugar. Las tasas de interés son un gran aliciente, pero no tomes una decisión impulsiva porque la responsabilidad de pagar una casa es por mucho tiempo.

