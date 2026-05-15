Donald Trump insiste en culpar a Joe Biden del declive en que se encuentra Estados Unidos

El presidente Donald Trump continúa tratando de culpar al exmandatario Joe Biden de la falta de crecimiento en la mayoría de sus sectores productivos, esto al atestiguar el desarrollo alcanzado por China.

Después de haber dialogado ampliamente con Xi Jinping, mandatario de China, el republicano de 79 años reconoció que la nación asiática ha sido muy eficiente para impulsar su desarrollo frente al resto del mundo.

Sin embargo, al buscar a quién responsabilizar de los errores cometidos en Estados Unidos al rezagarse frente al resto de las potencias a nivel global, Trump volvió a dirigir su frustración hacia Joe Biden a través de una publicación compartida en la plataforma Truth Social.

“Cuando el presidente Xi se refirió con tanta elegancia a Estados Unidos como una nación en decadencia, se refería al tremendo daño que sufrimos durante los cuatro años del somnoliento Joe Biden y su administración, y en ese sentido, tenía toda la razón”, escribió.

Fiel a su diatriba, el magnate neoyorquino señaló varios puntos que, a su juicio, perjudicaron de manera significativa al desarrollo de la nación durante el periodo donde aparentemente todo se salió de control.

“¡Nuestro país sufrió enormemente con las fronteras abiertas, los altos impuestos, la legalización de las personas transgénero, la participación de hombres en deportes femeninos, la diversidad, la equidad y la inclusión, los pésimos acuerdos comerciales, la delincuencia desenfrenada y mucho más!”, expresó.

Joe Biden pretendía reelegirse, pero la ciudadanía estaba divida y la mayoría optó por darle la espalda al elegir a Donald Trump para reemplazarlo. (Alex Kormann / AP)

Sin embargo, Trump se mostró optimista de estar ejecutando los ajustes necesarios para nuevamente colocar a Estados Unidos en una posición de liderazgo.

“El presidente Xi me felicitó por tantos éxitos extraordinarios en tan poco tiempo. Hace dos años, éramos, en realidad, una nación en decadencia. ¡En eso estoy totalmente de acuerdo con el presidente Xi! Pero ahora, Estados Unidos es la nación más pujante del mundo, ¡y espero que nuestra relación con China sea más fuerte y mejor que nunca!”, enfatizó.

Cabe señalar que, al margen de la proyección de algunos compromisos establecidos con China para venderle petróleo crudo, soya y aviones Boeing, Donald Trump no pudo convencer a China de fungir como mediador frente a Irán para obligarlo a reabrir el estrecho de Ormuz y de esa manera dar por concluido un conflicto bélico de afectaciones significativas para la economía estadounidense.

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