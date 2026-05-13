Diplomáticos chinos advierten sobre cuatro puntos intocables en la reunión entre Trump y Xi Jinping

La embajada de China con sede en Estados Unidos dio a conocer cuatro temas considerados delicados para su gobierno y que, para evitar cualquier desacuerdo, el presidente Donald Trump debe evitar tocar durante las reuniones de trabajo que sostendrá con el mandatario Xi Jinping.

A través de una publicación compartida en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, la embajada citada prácticamente definió los puntos sobre los cuales el gobierno de Beijing no está dispuesto a abordar.

“No se deben traspasar las cuatro líneas rojas en las relaciones entre #China y #EE. UU.

1. La cuestión de Taiwán

2. La democracia y los derechos humanos

3. Caminos y sistemas políticos

4. El derecho de China al desarrollo”, indica el texto.

Bajo dicho planteamiento, se vislumbra complejo que Trump cumpla con varios objetivos que se había trasado antes de viajar a China.

A través de una carta, ocho senadores republicanos y demócratas instaron al mandatario de 79 años a continuar vendiéndole armas a Taiwán, lo cual podría disgustar al gobierno chino, pues considera a la isla parte de su territorio.

Donald Trump pretende negociar con China el final de la guerra arancelaría que él mismo inicio el año pasado. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

Por otra parte, Trump se comprometió a plantearle a su homologo Xi Jinping liberar a Ezra Jin, pastor cristiano, y a Jimmy Lai, magnate de los medios de comunicación de Hong Kong, lo cual tampoco podría causar una buena impresión para las autoridades chinas.

No obstante, el punto más delicado de la reunión a efectuarse en Beijing es el relacionado por la guerra en Irán, pues, aunque no se plantea oficialmente en la agenda, podría ser determinante para el futuro inmediato de la economía a nivel global.

El hecho de que el estrecho de Ormuz se mantenga cerrado desde el 28 de febrero le impide a China nutrirse de petróleo proveniente del Medio Oriente.

A diferencia del gobierno de Washington, las autoridades chinas mantienen una buena relación diplomática con Irán y, ante la imposibilidad de Donald Trump de convencer a la República Islámica de restablecer el comercio en el litoral que comparte con Omán, se menciona que recurriría a Xi Jinping para conseguir dicho objetivo con la interrogante abierta sobre qué beneficio obtendría a cambio China.

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