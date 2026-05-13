Elon Musk reaparece detrás de Donald Trump durante su visita a China

Aunque presuntamente lleva varios meses distanciado de la Casa Blanca, Elon Musk, el hombre más rico del planeta, reapareció detrás del presidente Donald Trump durante su arribo a China.

El mandatario republicano contempla reunirse con el presidente chino Xi Jinping para frenar la guerra de aranceles implementada desde su segundo arribo a la Casa Blanca y que el año pasado implicó hasta 145% de cobró a los productos de la nación asiática que ingresaban al mercado comercial estadounidense.

En este sentido, una de sus cartas fuertes de Trump para negociar acuerdos de cooperación entre Estados Unidos y China es ofrecer el aporte de varias empresas transnacionales.

De ahí la importancia que Elon Musk figure como el líder empresarial más importante apoyando al republicano de 79 años, esto a pesar del distanciamiento que surgió entre ambos.

Aunque el hombre más rico a nivel global es considerado un pilar de la campaña que conquistó el regreso de Trump a Washington a partir de los más de $200 millones de dólares donados a su candidatura presidencial, en cierto momento le resultó incómodo y optó por dejarlo fuera del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

A partir de allí, se decretó una guerra entre ambos personajes e incluso Musk hasta llegó a amenazar con fundar su propio partido político, lo cual no trascendió.

La relación entre Elon Musk y Donald Trump parece no ser tan distante como pretendían hacerlo creer. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

En contraparte, Trump dejó entrever que podría iniciar una cacería de brujas para prácticamente echar de Estados Unidos a su mecenas, situación que tampoco se produjo.

Mientras públicamente ambos magnates se retaban mutuamente, en privado firmaron millonarios acuerdos de colaboración ligados a contratos tecnológicos ligados a la industria aeroespacial y el Pentágono.

De esa manera, la supuesta guerra verbal entre Trump y Musk sólo se trató de una especie de cortina de humo para desviar la atención de los problemas reales en la economía estadounidense.

Es por ello que, ante el reto de convencer a China de cooperar con Estados Unidos en varios aspectos ligados a geopolítica y geoeconomía, el presidente estadounidense volvió a recurrir al cofundador de Tesla para que lo ayude a encabezar al menos a otros 15 empresarios para hablar ante el gobierno chino de importantes proyectos direccionados a su mercado.

“Le pediré al presidente Xi, un líder de extraordinaria distinción, que ‘abra’ China para que estas personas brillantes puedan desplegar su magia y ayudar a llevar a la República Popular a un nivel aún más alto.

De hecho, les prometo que cuando estemos juntos, lo cual sucederá en cuestión de horas, esa será mi primera petición. ¡Jamás he visto ni oído hablar de ninguna idea que pudiera ser más beneficiosa para nuestros increíbles países!”, escribió Trump en la plataforma Truth Social.

La lista completa de empresarios que viajaron a China a bordo del Air Force One está integrada por: Tim Cook, director ejecutivo de Apple; Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia; Larry Fink, director ejecutivo de Blackstone; Stephen Schwarzman, director ejecutivo de BlackRock; Jane Fraser, directora ejecutiva de Citigroup; David Solomon, director ejecutivo de Goldman Sachs; Michael Miebach, director ejecutivo de Mastercard; Ryan McInerney, director ejecutivo de Visa; Kelly Ortberg, directora ejecutiva de Boeing; Brian Sikes, director ejecutivo de Cargill; Chuck Robbins, director ejecutivo de Cisco; Jim Anderson, director ejecutivo de Coherent; Larry Culp, director ejecutivo de General Electric; Jacob Thaysen, director ejecutivo de Illumina; Dina Powell McCormick, presidenta de Meta; Sanjay Mehrotra, director ejecutivo de Micron; y Cristiano Amon, director ejecutivo de Qualcomm.

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