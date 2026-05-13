¿Qué se sabe de la cumbre de Trump con Xi Jinping en China?

El presidente Donald Trump se encuentra en China para su reunión con el mandatario Xi Jinping, en medio de tensiones comerciales y la reorganización geopolítica mundial que empuja EE.UU.

Mientras el gobierno del presidente Trump busca atajar el avance comercial de China en regiones como América Latina, su viaje a esa nación se enfocará en mayor reapertura para las empresas estadounidenses.

“Le pediré al presidente Xi, un líder de extraordinaria distinción, que abra China para que estas personas brillantes puedan desplegar su talento y ayudar a elevar aún más el nivel de la República Popular”, escribió Trump en una publicación en Truth Social antes de partir. “De hecho, les prometo que, cuando nos reunamos, lo cual sucederá en cuestión de horas, esta será mi primera petición. “¡Nunca he visto ni oído hablar de una idea más beneficiosa para nuestros increíbles países!”.

El presidente Trump viaja a China acompañado de un grupo de líderes en tecnología y financieros, incluidos el CEO de Tesla, Elon Musk; al CEO de Apple, Tim Cook; y al CEO de Nvidia, Jensen Huang.

La administración de Jinping afirmó estar abierta a las propuestas de EE.UU., para “ampliar la cooperación”, según reportó Reuters sobre Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

El presidente Trump llega a China con varios conflictos encima: la guerra con Irán –y siendo China uno de los países que más dependen del cruce de energéticos desde el estrecho de Ormuz–, la guerra comercial que el republicano retomó en su segundo mandato con aranceles de hasta 145% en algunos productos.

El tema de Taiwán será uno de los más complejos, luego de que EE.UU. suspendiera un paquete de armas de casi $14,000 millones de dólares a ese territorio, lo que desató la molestia del gobierno de Jinping.

Trump adelantó esta semana que “gustara o no”, el asunto de Taiwán sería uno de los que abordaría con Jinping.

Está en duda si el tema de Irán será abordado en forma oficial por los mandatarios, pero antes de su partida, Trump afirmó que EE.UU. “no necesita ayuda alguna con Irán”, eso a pesar de que no ha logrado un acuerdo con los iraníes y hay problemas de cruces en el estrecho de Ormuz, con un intento de Irán de mantener una cuota para el tránsito de embarcaciones que transportan petróleo y otros energéticos, así como fertilizantes.

Donald Trump fue recibido en Pekín en medio de la tregua comercial con China. Crédito: Mark Schiefelbein | AP

Acuerdos limitados entre EE.UU. y China

El enfoque comercial de la reunión entre Trump y Jinping podría derivar en acuerdos limitados, según un reporte del Council on Foreign Relations (CFR).

“Lo más probable es que se concrete un conjunto de acuerdos cuidadosamente orquestados, pero limitados: una extensión de la tregua comercial, una modesta flexibilización de las tensiones en materia de control de exportaciones, la reanudación de los envíos de tierras raras y compras chinas de productos estadounidenses con gran repercusión mediática”, señala el análisis del CFR.

El asunto de Taiwán será un elemento clave, pero EE.UU. podría ofrecer algunas concesiones limitadas para la competencia, mientras China logre mantener gran parte de su estrategia comercial intacta.

“Es mucho menos probable un progreso significativo en los problemas estructurales que impulsan la relación: los subsidios industriales de China, el exceso de capacidad manufacturera y el desequilibrio generalizado entre producción y consumo en la economía china”, indica el CFR.

Las reuniones formales entre ambos líderes y sus equipos de alto nivel serán el 14 y 15 de mayo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, es parte del equipo del presidente Trump y días antes reconoció en conferencia que Taiwán será un tema de conversación.

“Creo que ambos países entienden que no nos conviene que ocurra nada desestabilizador en esa parte del mundo”, dijo Rubio. “No necesitamos que se produzcan eventos desestabilizadores en Taiwán ni en ningún otro lugar del Indo-Pacífico”.

Críticas del liderazgo demócrata

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York), dijo que el presidente Trump buscará favorecerse de China, sin que eso signifiquen beneficios para EE.UU.

“Puede que a Donald Trump no le interese ayudar al pueblo estadounidense a progresar, pero sin duda parece dispuesto a favorecer a China. Todos deberíamos temer lo que Donald Trump pueda conceder a China solo para acaparar titulares”, expuso Schumer. “Trump ha fantaseado con un billón de dólares en inversiones chinas en Estados Unidos que darían a China un control absoluto sobre nuestra economía, amenazarían nuestras cadenas de suministro, nuestra independencia económica y nuestra seguridad nacional”.

Schumer dijo que Trump debería empujar para que se concrete el acuerdo de armas con Taiwán, además la urgencia de prevenir de cualquier acción de China contra ese territorio, debido a su impacto económico global.

“Cualquier amenaza que Trump permita que Xi Jinping lance contra los taiwaneses representa una amenaza para la democracia global, y también para la economía mundial, dado el elevado número de chips semiconductores que se fabrican en Taiwán”, dijo Schumer.