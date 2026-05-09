EE.UU. impone nuevas sanciones a redes en China y Medio Oriente por apoyo militar a Irán

El gobierno de Estados Unidos reforzó su estrategia de presión contra Irán con un nuevo paquete de sanciones dirigido a más de una docena de personas y entidades en Medio Oriente, China, Bielorrusia y Emiratos Árabes Unidos, señaladas por su presunto papel en el fortalecimiento de capacidades militares iraníes.

Las medidas buscan restringir el acceso de Teherán a tecnología, financiamiento y materiales vinculados a programas de defensa, en un contexto de tensión internacional sostenida.

Empresas acusadas de apoyar a Irán

Dentro de las entidades afectadas se encuentran tres compañías chinas:

Meentropy Technology Co. Ltd

The Earth Eye

Chang Guang Satellite Technology Co., Ltd

Estas firmas habrían suministrado imágenes satelitales de instalaciones estadounidenses ubicadas en Oriente Medio a autoridades iraníes, según la información oficial.

Red vinculada al sector militar iraní

El paquete de sanciones incluye al Centro de Exportación del Ministerio de Defensa de Irán, organismo asociado a la comercialización internacional de equipamiento militar del país.

En total, la medida afecta a 11 entidades y 3 personas, a quienes se les atribuye participación en la adquisición de armamento, materiales estratégicos y componentes para misiles balísticos y drones.

Contra las redes de apoyo a China

Desde el Departamento de Estado se señaló que estas acciones forman parte de una política sostenida de control sobre redes que apoyan a Irán.

El gobierno estadounidense advirtió que continuará responsabilizando a actores extranjeros involucrados en el apoyo militar a Teherán.

En la misma línea, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que las medidas buscan debilitar las estructuras financieras y operativas vinculadas al aparato militar iraní, en coordinación con la estrategia del presidente Donald Trump.

Buscan poner fin al conflicto

Mientras se intensifican las sanciones, Estados Unidos e Irán mantienen conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto activo desde hace 10 semanas.

Washington analiza una propuesta de 14 puntos que contempla la suspensión del enriquecimiento nuclear iraní por un periodo de entre 10 y 20 años, a cambio del levantamiento de sanciones económicas y la liberación de fondos congelados.

El plan también incluye la reducción progresiva de restricciones en el estrecho de Ormuz, con el objetivo de restablecer el flujo marítimo internacional.

Tensión militar en el estrecho de Ormuz

El escenario diplomático se desarrolla en paralelo a nuevos intercambios de ataques en la región del estrecho de Ormuz, una zona clave para el comercio energético global.

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos, fuerzas estadounidenses respondieron a lanzamientos de misiles, drones y embarcaciones iraníes contra buques de guerra en la zona. Las amenazas fueron interceptadas sin impactos en las embarcaciones.

El presidente Donald Trump describió los hechos como un “golpecito de amor” y sostuvo que el alto el fuego continúa vigente, sin ofrecer detalles sobre el estado de las negociaciones con Irán.

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