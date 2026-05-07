DOJ investiga millonarias apuestas en petróleo antes de anuncios de Trump sobre Irán

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) investigan una serie de operaciones especulativas en mercados petroleros realizadas minutos antes de anuncios clave del presidente Donald Trump sobre la guerra con Irán, en un caso que ha desatado sospechas de posible uso de información privilegiada.

De acuerdo con ABC News, las autoridades analizan al menos cuatro operaciones en mercados de futuros de crudo por más de $2,600 millones de dólares, ejecutadas poco antes de mensajes oficiales que provocaron fuertes caídas en el precio del petróleo.

Las apuestas consistieron en posiciones a la baja sobre el petróleo, anticipando descensos que efectivamente ocurrieron tras anuncios de Trump y del canciller iraní Abás Araqchí relacionados con treguas temporales y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Según datos del London Stock Exchange Group (LSEG) revisados por ABC News, la primera transacción investigada ocurrió el 23 de marzo, apenas 15 minutos antes de que Trump anunciara que pospondría ataques contra la infraestructura energética iraní.

En esa operación, los operadores apostaron más de $500 millones de dólares a una caída del crudo y obtuvieron ganancias millonarias tras el desplome de los precios.

La segunda maniobra, valorada en $960 millones de dólares, se produjo el 7 de abril antes de que Trump anunciara un alto el fuego temporal.

Otra apuesta por $760 millones ocurrió el 17 de abril, apenas 20 minutos antes de que Araqchí informara en redes sociales que el estrecho de Ormuz permanecía abierto.

La cuarta transacción, por unos $430 millones de dólares, fue realizada minutos antes de que Trump extendiera indefinidamente la tregua con Teherán para facilitar negociaciones diplomáticas.

La agencia Reuters reveló este jueves que el patrón de operaciones sospechosas podría ser mucho más amplio de lo inicialmente reportado.

Según la investigación, apuestas coordinadas en petróleo, gasolina y diésel realizadas entre marzo y abril superarían los $7,000 millones de dólares.

Reuters indicó que varias de las operaciones se ejecutaron en plataformas del CME Group y del Intercontinental Exchange (ICE), justo antes de anuncios relacionados con pausas militares, negociaciones diplomáticas y decisiones sobre el estrecho de Ormuz.

Expertos consultados por la agencia calificaron la sincronización de las operaciones como “extraordinariamente precisa” y difícil de explicar únicamente por movimientos normales del mercado.

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