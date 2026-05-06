Trump frenó “Proyecto Libertad”, operativo naval en Ormuz, por presión de Arabia Saudí, según NBC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría suspendido de manera abrupta el operativo militar conocido como “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz luego de que Arabia Saudita limitara el uso de bases militares y espacio aéreo por parte de las fuerzas estadounidenses, de acuerdo con información revelada por NBC News y otros medios nacionales.

La decisión marcó un giro inesperado en la estrategia de la Casa Blanca apenas unos días después de que Trump anunciara el despliegue militar para escoltar embarcaciones comerciales en una de las rutas marítimas más importantes del mundo, en medio de las crecientes tensiones con Irán.

Según funcionarios estadounidenses citados bajo anonimato, Riad reaccionó con molestia al anuncio del operativo, debido a que el plan no habría sido coordinado previamente con varios aliados clave del Golfo Pérsico. Arabia Saudita habría comunicado posteriormente a Washington que no permitiría operaciones militares relacionadas con la misión desde la base aérea Príncipe Sultán ni el uso de su espacio aéreo.

La situación obligó a Trump a sostener una llamada telefónica con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, aunque las conversaciones no lograron destrabar el desacuerdo, según los reportes.

“We have mutually agreed that, while the Blockade will remain in full force and effect, Project Freedom (The Movement of Ships through the Strait of Hormuz) will be paused for a short period of time to see whether or not the Agreement can be finalized and signed…” – President… pic.twitter.com/R9SlC4w68g — The White House (@WhiteHouse) May 5, 2026

Aliados sorprendidos por el anuncio de Washington

Funcionarios citados por NBC aseguraron que otros gobiernos aliados en la región, incluidos Catar y Omán, también fueron tomados por sorpresa cuando Trump anunció el “Proyecto Libertad” a través de redes sociales el domingo pasado.

La operación buscaba garantizar el tránsito seguro de barcos comerciales y petroleros por el estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio energético global que ha sido escenario de amenazas y ataques atribuidos a Irán durante las últimas semanas.

El Pentágono informó previamente que dos embarcaciones con bandera estadounidense lograron cruzar el estrecho bajo protección militar. Además, autoridades estadounidenses aseguraron que Irán lanzó drones, misiles y pequeñas embarcaciones contra barcos escoltados, aunque ningún buque estadounidense habría sido alcanzado.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, había defendido públicamente la operación al asegurar que Washington buscaba proteger el comercio internacional y evitar una mayor interrupción en los mercados energéticos.

Sin embargo, menos de 36 horas después del inicio de la misión, Trump anunció su suspensión temporal argumentando que existían avances diplomáticos para alcanzar un posible acuerdo con Teherán.

.@SECWAR "President Trump has directed @CENTCOM to restart the free flow of commerce through the Strait of Hormuz under the umbrella of PROJECT FREEDOM.



To be clear, this operation is separate and distinct from Operation Epic Fury.



PROJECT FREEDOM is defensive in nature,… pic.twitter.com/gU9lB0sVGA — DOW Rapid Response (@DOWResponse) May 5, 2026

Negociaciones con Irán abren nueva fase diplomática

Desde el Despacho Oval, Trump afirmó este miércoles que las conversaciones con Irán han sido “muy buenas” y señaló que existe la posibilidad de lograr un acuerdo en el corto plazo.

Las declaraciones coincidieron con reportes publicados por el portal Axios, que indican que Washington espera una respuesta iraní sobre una propuesta destinada a poner fin al conflicto y abrir negociaciones más amplias relacionadas con el programa nuclear iraní.

De acuerdo con funcionarios de la Casa Blanca, este sería el momento en que ambas partes han estado más cerca de alcanzar un entendimiento desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Mientras tanto, Pakistán ha asumido un papel de mediador entre ambas partes y ha pedido mantener el alto el fuego indefinido que actualmente permanece vigente.

Pese al avance diplomático, Trump mantuvo un tono amenazante al advertir que Estados Unidos podría reanudar ataques militares si Irán no acepta las condiciones planteadas por Washington.

“Creo que hay muchas posibilidades de que esto termine”, dijo el mandatario en entrevista con PBS. “Y si no termina, tendremos que volver a bombardearlos sin piedad”.

La tensión en la región también mantiene bajo presión a los mercados internacionales. Aunque el precio del petróleo retrocedió ligeramente tras conocerse la suspensión del operativo, el barril continúa por encima de los $100 dólares, mientras persiste la incertidumbre sobre la seguridad marítima en el Golfo Pérsico.

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