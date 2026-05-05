Irán no tiene “delfines portadores de minas”, afirma Pete Hegseth

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, descartó que Irán cuente con “delfines kamikaze” para atacar embarcaciones en el estrecho de Ormuz, en medio de las crecientes tensiones entre ambos países. Sin embargo, especialistas advierten que el uso militar de mamíferos marinos no es un concepto descabellado, aunque históricamente se ha limitado a tareas de apoyo y no de ataques suicidas.

Durante una conferencia de prensa en el Pentágono, Hegseth respondió con tono irónico a reportes recientes que sugerían que Teherán podría emplear delfines equipados con minas. “No puedo confirmar ni desmentir si tenemos delfines kamikaze, pero puedo confirmar que ellos no los tienen”, afirmó. A su lado, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, dijo no haber escuchado sobre tal posibilidad y comparó la idea con “tiburones con rayos láser”, en alusión a la cultura popular.

Las declaraciones surgen tras un informe de The Wall Street Journal que citó a funcionarios iraníes señalando que su país podría recurrir a armamento no convencional, incluyendo “delfines portadores de minas”, para contrarrestar la presencia naval estadounidense en la región.

"To give you a sign of the desperate measures [Iran is] contemplating, the Wall Street Journal reported today that they're contemplating suicide dolphins, you know, dolphins equipped with mines to try to go after U.S. ships," @ksadjadpour says.



"That's not a that's not a measure… pic.twitter.com/wOJoIVLVMy — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) May 2, 2026

Uso histórico de mamíferos marinos en operaciones militares

Aunque la noción de convertir delfines en armas ofensivas genera escepticismo, expertos coinciden en que estos animales han sido utilizados durante décadas en operaciones militares. Desde 1959, la Armada de Estados Unidos mantiene el Programa de Mamíferos Marinos, mediante el cual entrena delfines nariz de botella y leones marinos para detectar minas, vigilar instalaciones y recuperar objetos en el mar.

Según analistas del centro de estudios Rand Corporation, los delfines destacan por su capacidad de ecolocalización, lo que les permite identificar objetos submarinos con una precisión superior a muchos sistemas tecnológicos. Durante la guerra de Vietnam, estos animales fueron entrenados para detectar buzos enemigos, y en la guerra de Irak de 2003 ayudaron en la localización de minas en el puerto de Umm Qasr.

Otras potencias también han desarrollado programas similares. La Unión Soviética entrenó delfines durante la Guerra Fría, y reportes posteriores indican que Rusia retomó estas capacidades tras la anexión de Crimea en 2014.

Tensiones en el estrecho de Ormuz y operación estadounidense

El debate sobre los “delfines kamikaze” ocurre en un contexto de alta tensión en el estrecho de Ormuz, una vía clave por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial. Aunque oficialmente se mantiene un alto el fuego entre Washington y Teherán, los incidentes recientes han elevado la preocupación internacional.

El presidente Donald Trump anunció una nueva misión denominada “Proyecto Libertad”, destinada a escoltar buques comerciales y garantizar el flujo marítimo. Hegseth subrayó que esta operación es “defensiva” y separada de las acciones militares previas, y aseguró que las fuerzas estadounidenses no ingresarán en aguas territoriales iraníes.

Aun así, el Pentágono confirmó que Irán ha realizado múltiples ataques de baja intensidad contra embarcaciones, mientras que Estados Unidos ha respondido hundiendo algunas lanchas iraníes. Ambas partes se acusan mutuamente de poner en riesgo la seguridad de la navegación.

Expertos señalan que, más allá de la existencia o no de animales entrenados por Irán, el verdadero desafío radica en la capacidad de operar con ellos de forma efectiva. “No es solo si tienen delfines, sino si han desarrollado la experiencia para utilizarlos”, apuntan analistas.

En paralelo, organizaciones como la ASPCA han reiterado que, si bien reconocen el papel de los animales en labores militares, estos no deben ser expuestos a riesgos innecesarios.

Por ahora, la posibilidad de “delfines kamikaze” parece más cercana a la especulación que a la realidad, pero el episodio refleja el nivel de incertidumbre y tensión en uno de los puntos estratégicos más sensibles del comercio global.

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