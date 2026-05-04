Qué sabemos del Proyecto Libertad con el que Trump quiere escoltar a los barcos en el estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos ayudará a “guiar” a los buques que han quedado varados en el estrecho de Ormuz debido a la guerra con Irán.

El paso marítimo ha permanecido prácticamente bloqueado desde que EE.UU. e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán, que respondió cerrando el estrecho crucial por el que solía pasar el 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo.

Es una angosta ruta en la región del golfo Pérsico, una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Limita al norte con Irán y al sur con Omán y Emiratos Árabes Unidos (EAU), conectando la región del Golfo con el mar Arábigo.

Sus aguas tienen suficiente profundidad para los petroleros de crudo más grandes del mundo y es utilizado por los principales productores de petróleo y gas de Medio Oriente, así como por sus clientes.

Trump llamó a su iniciativa de protección de buques Proyecto Libertad, pero los expertos consideran que, como está planteado, podría conducir a una reanudación de las hostilidades con Irán.

¿Qué dijo Trump?

El presidente afirmó que países “de todo el mundo” le pidieron a Estados Unidos que ayude a liberar sus buques, que se encuentran “atrapados en el estrecho de Ormuz” y son “¡meros espectadores neutrales e inocentes!”.

Por lo tanto, en respuesta, dijo que EE.UU. “guiará a sus buques de forma segura fuera de estas vías navegables restringidas”.

“El movimiento de los buques tiene como único objetivo liberar a personas, empresas y países que no han hecho absolutamente nada malo; son víctimas de las circunstancias”, dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

Añadió que se trata de “un gesto humanitario en nombre de Estados Unidos, de los países de Medio Oriente, pero, en particular, del país de Irán”, ya que muchos de estos buques se están quedando “sin alimentos y sin todo lo necesario para que tripulaciones numerosas puedan permanecer a bordo de forma saludable y en condiciones higiénicas”.

Getty Images: El estrecho de Ormuz está flanqueado por Irán, Omán y Emiratos Árabes Unidos.

¿Cuál es la respuesta de Irán?

El anuncio de Trump parece moderado en comparación con declaraciones anteriores contra Irán.

Incluso da a entender que Irán es parte de la operación: el presidente llegó incluso a decir que el Proyecto Libertad se emprende también en nombre de Irán.

Pero en Teherán no ven la operación de esa manera.

Una declaración del jefe del mando central de Irán afirmó que atacaría a “cualquier fuerza armada extranjera” que intente acercarse o entrar en el estrecho, “especialmente al agresivo ejército estadounidense”.

El general de división Ali Abdollahi dijo que Irán ha declarado “repetidamente” que el estrecho de Ormuz “está bajo el control” de las fuerzas armadas iraníes, además de que el paso seguro por él debe coordinarse con ellos “en todas las circunstancias”.

BBC:

¿Ya está en marcha el plan?

Se estima que unos 20.000 marineros y 2.000 buques han quedado atrapados en el golfo Pérsico desde el inicio de la guerra con Irán, según la Organización Marítima Internacional, una agencia de la ONU que regula el transporte marítimo.

Existe una creciente preocupación por la disminución de los suministros y los efectos sobre la salud física y mental de los marineros.

Pero Trump no dijo cómo podrían avanzar. Solo amenazó con usar la fuerza “si, de alguna manera, se interfiere en este proceso humanitario”.

Horas más tarde, el Comando Central de EE.UU. (Centcom) anunció que se utilizarían “destructores lanzamisiles, más de 100 aeronaves con bases terrestres y marítimas, plataformas no tripuladas multidominio y 15.000 miembros del personal militar” para apoyar la operación.

La declaración no especifica cómo el conjunto de medios y personal prestaría apoyo a los buques.

Si la protección de EE.UU. pretende ser una oferta de información y asesoramiento a los buques y sus tripulaciones, eso podría ser de poca ayuda dadas las ominosas amenazas de Irán de atacarlos.

Si, por el contrario, EE.UU. intentara proporcionar a los buques afectados una escolta militar, eso podría volver a situarlos en una confrontación militar directa con Irán.

Horas después de que supuestamente comenzara la operación estadounidense, el ejército iraní declaró: “Gracias a una advertencia firme y rápida de la Armada de la República Islámica se ha impedido la entrada de destructores enemigos estadounidenses y sionistas en el estrecho de Ormuz”.

Poco después, el Centcom desmintió las afirmaciones iraníes de que uno de sus buques de guerra fue alcanzado por dos misiles.

EPA: La inestabilidad ha mantenido el precio del barril de petróleo por encima de los US$100 durante semanas.

Emiratos Árabes Unidos -un aliado de EE.UU. en el Golfo, que ha sido atacado con frecuencia por Irán durante la guerra- aseguró que un petrolero afiliado a Adnoc, su empresa petrolera estatal, fue blanco de dos drones mientras transitaba por el estrecho de Ormuz.

Nadie resultó herido, según informó en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores del país.

No está claro si los movimientos del petrolero fueron permitidos por EE.UU. como parte del Proyecto Libertad.

Este lunes, el Centcom afirmó que destructores lanzamisiles de la Armada de EE.UU. operaban en el golfo Pérsico “tras atravesar el estrecho de Ormuz en apoyo del Proyecto Libertad”.

Añadió que las fuerzas estadounidenses están “colaborando activamente en los esfuerzos para restablecer el tránsito del transporte marítimo comercial”, pero no dio más detalles.

“Como primer paso, dos buques mercantes con bandera estadounidense han atravesado con éxito el estrecho de Ormuz y continúan su travesía en condiciones de seguridad”, afirmó también el Centcom.

Una vez más, no se dieron a conocer detalles sobre la identidad de los buques mercantes.

Irán ha restringido drásticamente el tráfico por el estrecho desde que comenzó la guerra, permitiendo el paso solo a un puñado de buques, principalmente de países aliados de Teherán.

¿Qué está ocurriendo en el estrecho?

Actualmente está en vigor un alto el fuego destinado a permitir que las partes alcancen un acuerdo para poner fin a las hostilidades, pero se han registrado pocos avances.

Irán se ha opuesto enérgicamente a que Estados Unidos imponga un bloqueo naval a los puertos iraníes.

La BBC habló el domingo con el capitán del petrolero Ramoon Kapoor, uno de los que se encuentran atrapados, quien aseguró haber visto “varios ataques, varios misiles, explosiones” y afirmó que la situación era “bastante tensa”.

También señaló que su tripulación sufre un estrés y una ansiedad considerables.

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido ha advertido a los buques que intenten transitar por el estrecho de Ormuz de que se enfrentan a amenazas de seguridad “críticas” debido a las “operaciones militares regionales en curso”, así como a “la proximidad y los peligros de cualquier mina o amenaza de la que se haya informado a lo largo de las rutas de tránsito previstas”.

Los anuncios de Trump durante el conflicto actual han influido a menudo en los mercados, en particular en el precio del petróleo.

Sin embargo, su anuncio del Proyecto Libertad no provocó ninguna reacción inmediata.

Se produjo un rápido repunte tras la afirmación de Irán de haber alcanzado un buque de guerra estadounidense y la posterior negación de Estados Unidos, pero, en general, el precio del barril de crudo Brent se ha mantenido muy por encima de los US$100, más de un 50% por encima de su nivel anterior a la guerra.

BBC:

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