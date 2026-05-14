Jefe de la Patrulla Fronteriza renuncia ante acusaciones de presuntamente contratar prostitutas

En medio de acusaciones que lo señalan por presuntamente haber contratado servicio de prostitución, Michael Banks presentó su renuncia como jefe de la Patrulla Fronteriza (USBP).

El mes pasado, el diario The Washington Examiner publicó una investigación sobre supuestos viajes del funcionario al extranjero donde se menciona solía contratar los servicios sexuales de prostitutas.

Para sustentar estos señalamientos, el medio informativo se apoya en las denuncias de seis empleados actuales y antiguos de la Patrulla Fronteriza.

Se hace hincapié que Banks solía presumir ante sus subalternos haber pagado por servicios sexuales durante viajes a Colombia y Tailandia.

De esta manera, al estallar el escándalo, el funcionario californiano optó por dar un paso al costado y justificar su decisión al exitoso cumplimiento del trabajo encomendado por la administración Trump.

“Después de más de 37 años de servicio público al pueblo de los Estados Unidos de América, es hora de que me jubile y regrese a mi hogar en Texas para dedicarme a mi familia y a mi rancho”, escribió en una escueta declaración.

Michael Banks y su equipo lograron disminuir el ingreso de inmigrantes a través de los pasos fronterizos limítrofes con México. (Crédito: Andrés Leighton)

Luego de fungir como agente y responsable de la frontera del estado de Texas, Banks asumió la dirección de la Patrulla Fronteriza en enero de 2025.

Rodney Scott, comisionado del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CPB) reconoció la labor desempeñada por el californiano a lo largo de sus casi cuatro décadas de servicio.

“Agradecemos al jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Michael Banks, por sus décadas de servicio a este país y lo felicitamos por su segunda jubilación tras regresar al servicio durante uno de los períodos más difíciles para la seguridad fronteriza”, detalla parte un comunicado.

Cabe señalar que, en 2023, Banks ya se había retirado temporalmente de la Patrulla Fronteriza debido a desacuerdos con la política migratoria del entonces presidente Joe Biden.

Este nuevo movimiento surge después de haberse registrado varios cambios en las agencias encargadas de velar por seguridad fronteriza.

En marzo, el presidente Donald Trump destituyó a Kristi Noem como responsable de Seguridad Nacional y con ello gran parte de la estructura del equipo a su cargo ha comenzado a removerse.

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