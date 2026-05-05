Republicanos quieren aprobar $72 mil millones más para ICE y CBP sin voto de los demócratas

Los comités Judicial y de Seguridad Nacional del Senado, liderados por republicanos, publicaron su propuesta legislativa del proyecto de ley de Reconciliación de $72 mil millones de dólares para financiar a a la agencia de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza hasta 2029.

Con esta propuesta, los republicanos no necesitan el voto de los demócratas para la aprobación, lo cual podrían lograr luego de que el mes pasado el Senado y la Cámara de Representantes aprobaran el proceso para avanzar con la asignación presupuestal especial.

“Los demócratas del Senado se niegan a votar a favor de destinar un solo dólar a la seguridad de nuestras fronteras o al cumplimiento de nuestras leyes de inmigración, incluso contra los inmigrantes ilegales más violentos”, afirmó el republicano Rand Paul (Kentucky), presidente de la Comisión de Seguridad Nacional. “Para garantizar la financiación de estas funciones vitales, mi comité votará a finales de este mes para otorgar los fondos necesarios”.

Es decir, para finales de mayo, los republicanos habrán aprobado más presupuesto para ICE y la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), de la que depende la Patrulla Fronteriza, para acciones migratorias, incluidas las operaciones contra indocumentados.

Los demócratas han rechazado respaldar este proyecto presupuestal exigiendo cambios sustanciales en la forma en que se realizan detenciones de inmigrantes: evitar que agentes utilicen máscaras, evitar la violencia en arrestos, no realizar detenciones en viviendas y otras áreas privadas sin una orden ejecutiva, entre otras.

El presidente del Comité Judicial del Senado, el republicano Chuck Grassley (Iowa), defendió también el plan de sus miembros de partido.

“Los demócratas sentaron un precedente negativo al paralizar el DHS durante 76 días, lo que obligó a valientes agentes del orden y a sus familias a perder varios sueldos”, justificó Grassley. “Lamentablemente, el cierre irresponsable del DHS por parte de los demócratas demostró que siguen siendo el partido de las fronteras abiertas y de la reducción de fondos para la policía”.

Destaca que los republicanos acusen a los demócratas de querer “fronteras abiertas”, pero no hay ningún demócrata que afirme que quiera tal política, pero rechazan la forma en que se detiene a los inmigrantes, violando incluso su debido proceso constitucional.

“Los republicanos no permitiremos que nuestro país retroceda debido a la agenda radical y contraria a las fuerzas del orden de los demócratas”, agregó Grassley. “El Comité Judicial del Senado está tomando medidas para brindar certidumbre a las fuerzas del orden federales y calles más seguras para las familias estadounidenses”.

Si el calendario de los republicanos avanza como indican, para finales de mayo, o a más tardar a inicios de junio, el presidente Donald Trump firmaría el proyecto presupuestal.

¿A qué se destinaría el presupuesto para ICE?

El proyecto del Comité de Seguridad Nacional incluye $7,500 millones de dólares “para contratar, capacitar, pagar y equipar al personal de Investigaciones de Seguridad Nacional hasta el año fiscal 2029”.

El texto del Comité Judicial destinaría $30,730 millones de dólares para la contratación, el pago, la capacitación y el equipamiento del personal del ICE, incluyendo oficiales, agentes, investigadores, abogados y personal de apoyo.

Ambos textos señalan el plan presupuestal hasta 2029, es decir, un año después de que termine el segundo mandato del presidente Trump.

También se asignarían $22,570 millones de dólares para la contratación, capacitación, remuneración y equipamiento del personal de CBP.

Se consideran $3,500 millones de dólares para mejorar la seguridad fronteriza, “incluidas las operaciones aéreas y marítimas y los esfuerzos para combatir el narcotráfico, así como el control de las personas que entran o salen del país”.

Hay mil millones de dólares al Servicio Secreto para mejorar la seguridad del complejo de la Casa Blanca, esto con relación a la construcción del salón de baile.

Los demócratas rechazan propuesta

El líder de la minoría demócrata Chuck Schumer (Nueva York) criticó la propuesta presupuestal.

“Los republicanos viven en otro planeta que las familias estadounidenses. Los republicanos vieron a familias ahogándose en deudas y decidieron que lo que realmente necesitaban eran más redadas y un salón de baile para Trump”, expresó.

Algunos montos para inmigración

El proyecto presupuestal para ICE y CBP de los republicanos incluye:

$38,200 millones para ICE

$26,100 millones para CBP

$5,000 millones para destinar a deportaciones

$1,500 millones de dólares para acciones judiciales del Departamento de Justicia

$1,000 millones para el salón de eventos de Trump

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