Joven de Los Ángeles enfrenta retos tras demoras en renovación de DACA

Un joven de Los Ángeles, beneficiario de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), se ha visto en la necesidad de vender comida en las calles para sobrevivir después de que el proceso de renovación de su permiso ha tenido demoras.

César aseguró que con meses de anticipación solicitó la renovación de su permiso de DACA, que venció hace casi un mes y que no ha sido procesada, por lo que su empleador lo despidió.

Desde hace tres semanas, César enfrenta el desafío de tener que salir a vender comida en las calles de North Hollywood y correr el peligro de ser detenido por agentes de inmigración, o quedarse en casa y tener el riesgo de perder la vivienda que compró con su madre y sus dos hermanos.

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“En cualquier momento algo puede pasar, ojalá que no pase, pero aquí tengo que tomar riesgos“, declaró César en una entrevista con la cadena Telemundo.

César dijo que es beneficiario del programa DACA desde hace 12 años e inició con cuatro meses de anticipación el trámite de renovación, pero no ha recibido la extensión del permiso, por lo que ha perdido su trabajo.

“(Me sentía) triste al principio. No sabíamos qué íbamos a hacer, porque mi hermana también es beneficiaria de DACA”, agregó.

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Después de que ambos hermanos perdieron sus respectivos empleos, César tomó la decisión de salir a las calles a vender comida, con el apoyo de su madre, para obtener ingresos para la familia.

Originario de Zacatecas, México, César llegó a Estados Unidos a los cuatro años. El joven hispano es egresado de Cal Poly Pomona con una licenciatura en administración de empresas.

Después de comenzar con hamburguesas y mariscos, actualmente César se dedica a la venta de burritos en un puesto callejero.

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César mencionó que ha tenido que reubicar su puesto de comida en diferentes puntos de North Hollywood tras la queja de los negocios establecidos.

Sin embargo, con la ayuda de las redes sociales, que le han permitido contar su historia, sus videos se han vuelto virales, lo que le ha ayudado a recibir cientos de dólares en donativos de sus seguidores.

Para retribuir el apoyo de la comunidad, César quiso agradecer regalando comida, con el propósito de iniciar su propio negocio tan pronto como reciba su permiso de trabajo.

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“Si los burritos pegan, me voy a quedar vendiendo burritos o vendiendo otra comida“, aseguró el joven hispano.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, USCIS está realizando una verificación más exhaustiva de las solicitudes de extranjeros“, dijo el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USICS) en un comunicado, sobre la demora en las solicitudes de los permisos de DACA.

“Los beneficiarios de DACA no están automáticamente protegidos contra la deportación“, agregó la agencia.

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Un abogado de inmigración recomendó a los beneficiarios de DACA que soliciten la renovación de sus permisos con hasta seis meses de anticipación.

Los expertos de inmigración recomendaron a los beneficiarios de DACA que contacten a su congresista local si la espera de renovación se ha demorado por meses. De esta manera, es posible que puedan agilizar el proceso.

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