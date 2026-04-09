Madre DACA deportada a México regresa a EE.UU.

Más de un mes y medio después de ser deportada a México, María de Jesús Estrada Juárez, beneficiaria del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), regresó a Estados Unidos el 30 de marzo.

Apoya a María con donativos para su defensa legal y gastos mientras puede volver a trabajar.

“Crucé caminando por San Isidro el 31 de marzo, y mi hija Damaris me estaba esperando en San Ysidro. Juntas tomamos un avión en San Diego rumbo a Sacramento donde vivimos”, dijo María de Jesús en entrevista con La Opinión.

María de Jesús fue deportada el 19 de febrero, un día después de ser arrestada en las oficinas del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) en Sacramento, donde había acudido a cumplir con una cita para su proceso de residencia.

“Al terminar la entrevista, me detuvieron delante de mi hija. Me sentí como si me hubieran matado en vida. Mirar devastada a mi hija que me acompañaba a la cita de la residencia porque ella es la peticionaria, fue muy traumático”, dice.

María de Jesús Estrada Juárez con su hija Damaris Bello. Crédito: Ivonne Rodríguez | Cortesía

El regreso a Estados Unidos, y concretamente a California, el 30 de marzo fue posible debido a que la jueza federal Dena M. Coggins ordenó a las autoridades federales facilitar el regreso de María en un plazo de siete días, y devolverle su estatus DACA como si su deportación de febrero nunca hubiera ocurrido.

La jueza dictaminó que la deportación de esta madre DACA había sido ilegal, y que además no se le dio oportunidad de consultar a una abogado, pelear en contra ni tuvo acceso a un debido proceso.

María es una madre soltera de 42 años, su hija Damaris Bello tiene 22 años. Es nacida en Puebla, México; y emigró al país cuando tenía 15 años. En 2013, se hizo beneficiaria del DACA, el programa que le otorgó un permiso de trabajo y cancela cualquier intento de deportación en su contra.

En Sacramento trabaja como gerente de propiedades.

Los 49 días que estuvo en México deportada, los pasó en su pueblo Atlixco, Puebla donde vive su madre y hermanos.

“Aunque tenía la ilusión de regresar a mi tierra a visitar a mi familia, estar lejos de mi única hija fue muy duro. Jamás nos habíamos separado. Ella es la parte más importante de mi familia. Fue muy difícil para ella verme esposada, y una llamada por teléfono no es lo mismo que acompañarnos todos los días. Somos la una para la otra”.

Al ser separada de su hija, – dice – que sintió que todo se le acababa.

“Ahora qué voy a hacer; mi hija se va a quedar sola. Soy la cabeza de la familia”, se preguntaba abrumada una y otra vez.

María de Jesús Estrada Juárez con su hija Damaris Bello, Ivonne Rodríguez y María Praeli. Crédito: Ivonne Rodríguez | Cortesía

Dice que fueron momentos muy angustiantes.

“No solo estaban terminando con mi vida, sino con la de mi hija; de repente te quitan todo, y te generan mucha incertidumbre, mucho estrés; me enfermé hasta de la presión”.

Fue su hija quien le prometió que iban a hacer todo lo posible para que regresara a casa

“Nos acercamos a los medios y solicitamos ayuda legal”.

Si bien, reconoce que ha sido una gran victoria su regreso a Estados Unidos, afirma que sigue en la lucha para obtener un estatus migratorio permanente.

Está a la espera de una decisión sobre un moción pendiente para reconsiderar la negación de su residencia por parte del USCIS, basada en una orden de deportación incompleta emitida en 1998, cuando ella tenía apenas 15 años y desconocía los procedimientos en su contra.

“No sabemos qué va a pasar. Todo sigue siendo muy incierto, mi aplicación para la residencia sigue pendiente”.

Aunque reunificarse con su hija y regresar a su casa, le ha dado un gran alivio, tanto a ella como a su hija les ha quedado un trauma.

“Mi hija y yo vivimos con incertidumbre, miedo, inseguridad. Mi hija anda demasiado estresada, no quiere que vaya sola a la tienda. Si tocan la puerta, no quiere abrir, está espantada; yo también tengo miedo de que me vuelvan a detener”.

Además su aplicación para renovar el DACA está pendiente; y mientras tanto no puede trabajar ni seguir adelante.

Sin embargo, a pesar del trauma y el miedo que la acechan, se mantiene positiva de arreglar su estatus migratoria, y que su caso sirva a otros deportados para que no pierdan la esperanza de regresar y reencontrarse con su familia.

“Estar lejos de las personas que amas es bien difícil. No hay palabras para describir lo que se siente que te quiten a tu hija. Nadie sabe cuánto duele hasta que estás en los zapatos de esas personas. Lo había visto en las noticias, no se compara hasta cuando lo vives”.

Su hija Damaris Bello, admite que no sabía cuándo o si volvería su madre.

“Nuestra familia quedó destrozada de la noche a la mañana. Esto nunca debería sucederle a nadie. Luchamos cada día para traerla a casa, y sentimos un enorme alivio de que, por fin, haya regresado al lugar al que pertenece”.

En tanto la abogada Stacy Tolchin dijo que este caso deja claro que el gobierno no puede ignorar el debido proceso ni las protecciones legales básicas.

“María fue deportada ilegalmente, sin tener la oportunidad de hablar con su abogado ni de impugnar su expulsión. La orden del tribunal confirma que lo que le sucedió no solo fue injusto, sino también ilegal”.

Agregó que seguirán luchando para garantizar la rendición de cuentas y evitar que esto les suceda a otras personas.

María de Jesús Estrada feliz de regresar a California al lado de su hija. (Cortesía Ivonne Rodríguez)

María Praeli, directora de relaciones gubernamentales y defensa de la FWD.us., la organización que la asistió con el proceso y la puso en contacto con la abogada Tolchin, dijo que la experiencia de María subraya la falta de protecciones permanentes para los beneficiarios de DACA.

“Desde su creación, DACA ha sido un éxito extraordinario que ha contado con un amplio apoyo bipartidista; pero la única manera de brindar una certeza duradera a las familias y evitar que se repitan situaciones como esta es mediante la acción legislativa, algo que ya se ha retrasado demasiado”.

Añadió que la prioridad inmediata consiste en garantizar la rendición de cuentas en casos como el de María, subsanar las fallas en el procesamiento de DACA y avanzar hacia soluciones duraderas que reconozcan las realidades de la vida de las personas.

A su vez, Ivonne Rodríguez, vocera del FWD.us, quien siguió a María en su trayectoria, viajando incluso a México para abogar por su regreso dijo que ver su fortaleza y resiliencia ha sido verdaderamente inspirador.

“Ya es hora de asegurar y mantener protecciones legales permanentes para personas como María, para que otros no tengan que enfrentar estos desafíos”.

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de principios de 2026, la administración Trump arrestó a 261 beneficiarios de DACA y deportó a 86 de ellos entre el 1 de enero de 2025 y el 19 de noviembre de 2025.

“Esto nunca debería haber sucedido: María es una “Dreamer” que cumplió las normas, mantuvo un estatus legal activo y ha considerado a Sacramento su hogar durante casi tres décadas”, declaró el senador Alex Padilla.

“Agradezco que finalmente esté de regreso en casa, junto a su hija en Sacramento, el lugar al que pertenece. Seguiré luchando por los cientos de miles de beneficiarios de DACA que continúan siendo blanco de la agenda de deportaciones masivas de esta Administración, una agenda ilegal y cruel”.

Corte federal ordena regreso de madre DACA deportada

Retrasos en renovación de DACA mantienen a dreamers con los nervios de punta