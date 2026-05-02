Retrasos en DACA: cientos de “dreamers” enfrentan pérdida de empleo y estatus migratorio

Las demoras en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) han provocado que cientos de miles de beneficiarios enfrenten pérdida de estatus migratorio, empleo y licencia de conducir en Estados Unidos, tras no poder completar sus renovaciones a tiempo.

El programa, que protege temporalmente de la deportación a personas que llegaron al país siendo niños, ha registrado tiempos de espera que no se veían desde 2016, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Casos de beneficiarios afectados por los retrasos

Entre los afectados se encuentra Melani Candia, quien durante más de una década ha renovado su estatus cada dos años para vivir y trabajar en Estados Unidos junto a su familia en Florida. Sin embargo, este año no logró completar su renovación a tiempo, lo que derivó en la pérdida de su empleo y en temores de detención, de acuerdo con lo publicado por la agencia AP.

Otra afectada es Elsa Sánchez, quien presentó su solicitud de renovación hace más de cinco meses y quedó sin empleo tras el vencimiento de su permiso de trabajo. Ambas forman parte de los más de 500,000 beneficiarios de DACA, conocidos como “dreamers”.

Melani Candia (AP Photo/John Raoux)

Incremento en tiempos de espera del programa

De acuerdo con el USCIS, el tiempo promedio de procesamiento de renovaciones pasó de aproximadamente 15 días en 2025 a cerca de 70 días entre octubre de 2025 y febrero de 2026, alcanzando en algunos casos hasta 122 días.

Legisladores y organizaciones migrantes han reportado que algunos solicitantes han esperado incluso hasta seis meses o más sin resolución.

Impacto laboral y social en los beneficiarios

La expiración de DACA sin renovación ha provocado la suspensión o pérdida de empleos, así como dificultades económicas para los afectados. Algunos beneficiarios han tenido que ajustar gastos básicos ante la falta de ingresos, mientras enfrentan incertidumbre sobre su permanencia en el país.

Postura de autoridades y debate político

El USCIS atribuyó los retrasos a procesos de verificación más exhaustivos en la revisión de solicitudes. La agencia indicó que estas medidas pueden extender los tiempos de procesamiento.

Por su parte, legisladores como el senador Alex Padilla han señalado que los retrasos han pasado de semanas a meses, generando preocupación sobre posibles detenciones o deportaciones de personas con solicitudes vencidas.

Situación legal del programa DACA

DACA, creado en 2012, no otorga estatus legal permanente, pero permite permisos de trabajo renovables de dos años. El programa ha enfrentado múltiples desafíos legales y decisiones judiciales que han afectado el procesamiento de nuevas solicitudes.

Autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han señalado que los beneficiarios de DACA no están exentos de procesos de detención o deportación, incluso si cumplen con el programa, lo que ha incrementado la preocupación entre los afectados.

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