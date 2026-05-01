ICE libera a intérprete judicial detenida en Texas; defensa busca Green Card

La intérprete judicial Meenu Batra fue liberada luego de permanecer detenida durante varias semanas por autoridades federales de inmigración en Texas, según confirmó su abogado, Deepak Ahluwalia, a medios estadounidenses.

La liberación se produjo por orden de un juez de distrito federal, quien determinó que se violaron los derechos al debido proceso de Batra. De acuerdo con su defensa, la mujer fue arrestada sin previo aviso, sin entrevista y sin que mediara un proceso formal.

La detención de Meenu Batra

Batra, madre de cuatro hijos adultos ciudadanos estadounidenses, fue detenida el pasado 17 de marzo en el Aeropuerto Internacional del Valle, en Harlingen, Texas, cuando se dirigía a Milwaukee, Wisconsin, por motivos laborales. Posteriormente, fue trasladada al Centro de Detención El Valle del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ubicado en Raymondville.

Durante su detención, la intérprete declaró en una entrevista telefónica con ABC News que se sentía “humillada y tratada como una criminal”. Su abogado calificó el periodo como “muy largo” y señaló que, aunque esperaban su liberación, confiaban en que ocurriera antes.

"We are overjoyed. It's been a long six to seven weeks," Meenu Batra's attorney, Deepak Ahluwalia, told CBS News. "We knew that this moment would come. We were hoping it wouldn't take as long." https://t.co/izpIXh7wYK — WDEF News 12 (@wdefnews12) May 1, 2026

¿Quién es Meenu Batra?

Con más de 20 años de experiencia, Batra es intérprete judicial certificada y domina idiomas como hindi, punjabi y urdu, habilidades que han sido requeridas en distintos puntos de Estados Unidos. Ha residido en el país durante aproximadamente 35 años.

Nacida en India, Batra huyó a Estados Unidos tras el asesinato de sus padres debido a su religión sij. En el año 2000 obtuvo un estatus migratorio conocido como “suspensión de la deportación”, el cual le impide ser enviada a su país de origen por temor a persecución.

Defensa busca Green Card para Meenu Batra

Según explicó Ahluwalia, el equipo legal ya trabaja en la obtención de la residencia permanente (Green Carad) para Batra a través de su hijo menor, Jasper, quien forma parte del Ejército de Estados Unidos. La defensa planea solicitar que el trámite sea acelerado, con una posible resolución en un plazo de cuatro a seis meses.

El abogado también indicó que su clienta no puede ser detenida nuevamente sin una notificación formal y sin la realización de una entrevista en presencia de un abogado.

Meenu Batra is the only Punjabi, Hindi, and Urdu court interpreter in Texas. She had spent most of her life in Texas, working and raising her kids. ICE detained her despite having humanitarian protection. Trump’s mass deportation campaign isn’t going after the worst of the worst.… https://t.co/pow0BaYTVD — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) April 17, 2026

Pese a la liberación, la defensa subrayó que el proceso legal continúa.

“Hemos logrado sacarla, pero ahora se trata de mantenerla en el país, garantizar que se resuelvan todas sus solicitudes de protección y oponernos a cualquier intento de enviarla a un tercer país con el que no tiene vínculos”, señaló Ahluwalia.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había calificado previamente a Batra como “inmigrante ilegal” y sostuvo que la autorización de empleo no equivale a un estatus legal. Hasta el momento, la dependencia no ha emitido comentarios sobre la orden judicial de liberación.

Familiares de Batra, incluidos sus hijos Amrita, Lucas, Aaryan y Jasper, habían expresado que su ausencia afectó el ambiente en su hogar en las cercanías de Brownsville, Texas.

Tras su liberación, su abogado indicó que la experiencia de detención tuvo un impacto emocional y mental significativo en ella.

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