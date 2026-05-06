¿Qué significan para Trump los resultados en las elecciones primarias en Indiana, Ohio y Michigan?

Las elecciones primarias celebradas este 5 de mayo en Estados Unidos dejaron claro que el presidente Donald Trump mantiene una fuerte influencia sobre el Partido Republicano, especialmente en estados clave como Indiana y Ohio.

En esos territorios varios candidatos respaldados por el mandatario lograron victorias importantes rumbo a las elecciones legislativas de noviembre.

En Indiana, las primarias al Senado estatal se convirtieron en una prueba directa del poder político de Trump dentro de su partido, ya que al menos cinco de los siete candidatos apoyados por el presidente derrotaron a legisladores republicanos en funciones que habían rechazado un plan impulsado por Trump para rediseñar los distritos electorales del estado.

Entre los vencedores respaldados por Trump destacaron Blake Fiechter, quien derrotó al veterano senador Travis Holdman; Trevor De Vries, que superó ampliamente a Dan Dernulc; así como Tracey Powell, Brian Schmutzler y Michelle Davis, todos alineados con la agenda “Hacer a Estados Unidos Grande Otra Vez” (MAGA).

La jornada representó un golpe para el ala más moderada del Partido Republicano en Indiana y, de hecho, el presidente Trump ha criticado públicamente a los legisladores que bloquearon la redistribución electoral impulsada por la Casa Blanca, argumentando que el nuevo mapa habría ayudado a los republicanos a ganar más escaños en la Cámara de Representantes.

El gobernador republicano de Indiana, Mike Braun, celebró los resultados y calificó la noche como una “gran victoria” para los conservadores alineados con Trump.

El empresario Vivek Ramaswamy ganó la candidatura republicana para gobernar Ohio. Crédito: Carolyn Kaster | AP

Vivek Ramaswamy avanza

En Ohio, el empresario tecnológico y aliado de Trump, Vivek Ramaswamy, ganó la primaria republicana para gobernador. Ramaswamy, considerado uno de los aliados más cercanos a Trump dentro de la nueva generación republicana, obtuvo el respaldo del presidente y del vicepresidente JD Vance.

Ramaswamy enfrentará en noviembre a la demócrata Amy Acton, exdirectora de salud pública de Ohio. Analistas consideran que la victoria del empresario refleja la consolidación del trumpismo en uno de los estados más importantes del cinturón industrial estadounidense.

También en Ohio, el republicano Jon Husted aseguró la nominación republicana para una contienda clave al Senado federal. Husted es visto como un republicano cercano a Trump y enfrentará al demócrata Sherrod Brown en una de las elecciones más observadas del país.

Los demócratas ganan en Michigan

En Michigan, los demócratas lograron mantener el control del Senado estatal tras una elección especial ganada por el candidato demócrata Chedrick Green. Aunque la contienda tuvo menor atención nacional, el resultado fue considerado importante para el equilibrio de poder en un estado competitivo rumbo a las elecciones intermedia.

Las primarias del 5 de mayo ocurrieron en medio de un intenso debate nacional sobre redistribución electoral, derechos de las minorías y control político del Congreso.

Para Trump, sin embargo, los resultados representan una señal de que continúa siendo la figura dominante dentro del Partido Republicano, incluso cuando enfrenta críticas por temas económicos y de política exterior.

A finales de mayo hay otras elecciones primarias donde podrá verse el poder político del presidente, con procesos en Alabama, Georgia, Idaho, Kentucky y Louisiana.

Nota: Este artículo se integró con apoyo de IA.

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