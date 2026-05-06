Gobernador de Illinois culpa a Donald Trump de permitir la “violencia política” en EE.UU.

Jay Robert Pritzker, gobernador de Illinois, culpa al presidente Donald Trump de permitir que la “violencia política” comience a verse como algo aceptable en el territorio estadounidense.

Durante una entrevista concedida al sitio web Politico, el multimillonario californiano criticó al mandatario de la nación por ser él mismo quien alimenta la violencia girando a su alrededor.

“Miren, nuestros líderes marcan la pauta en este país, y creo que el presidente de Estados Unidos ha marcado la pauta donde la violencia política es aceptable. Él mismo la ha defendido antes. Es algo terrible”, expresó.

Acto seguido, Pritzker exhortó a los ciudadanos a no quedarse callados y rechazar cualquier indicio de violencia girando en torno a la política.

“Debemos alzar la voz contra la violencia política. Creo firmemente que está bien discrepar, pero sin ser desagradable”, indicó.

Sin embargo, en un diálogo entablado con la cadena de televisión Fox News, Steve Scalise, líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, le respondió a J.B Pritzker exigiéndole analizar cómo él y su partido son quienes recurrentemente promueven la violencia.

Jay Robert Pritzker aspira reelegirse por tercera ocasión como gobernar a Illinois. (Crédito: Erin Hooley / AP)

“El gobernador Pritzker necesita mirarse al espejo, y ahí es donde debe empezar. Deje de usar la retórica incendiaria que otros emplean deliberadamente, esto tiene que parar”, señaló.

El republicano por Luisiana incluso rememoró cómo, el año pasado, los opositores del presidente, incluido Pritzker, lo comparaban con Adolfo Hitler.

“Quiero intentar culpar a los republicanos cuando es la derecha la que está siendo atacada una y otra vez por la izquierda”, subrayó.

Y para ponerle más énfasis a sus palabras, Steve Scalise señaló que, quienes han intentado causarle daño al presidente estadounidense, recurrieron a las mismas frases adoptadas por los demócratas para exhibir a Trump.

“Muchos de los que intentaron asesinar a Donald Trump han repetido las mismas palabras —’nazi, amenaza para la democracia’— que usaron personas como el gobernador Pritzker”, puntualizó.

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