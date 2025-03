Gobernador de Illinois culpa a Donald Trump de “destruir la democracia”

Jay Robert Pritzker, gobernador de Illinois, asegura que el presidente Donald Trump se ha encargado de “destruir la democracia” a poco más de un mes de haber regresado a Washington y le pide a la ciudadanía alzar la voz.

Durante una reunión efectuada en el hospital de la Universidad de Illinois, en Chicago, a la cual asistió la mayor parte de la delegación demócrata del Congreso del estado, el multimillonario que lleva gobernando dos años habló sobre el presunto daño que sufrirían las poblaciones vulnerables en caso de que la administración del presidente Donald Trump recorte los fondos de Medicaid.

“Alerta roja para todos. Es hora de despertar. Salir. Hacer algo”, señaló.

Pritzker expuso que el apoyo mostrado por un amplio sector de estadounidenses durante las elecciones está cambiando y pronto podría oponerse a sus políticas implementadas a poco más de un mes de haber regresado a la Casa Blanca.

Por ello, invitó a los inconformes con la administración federal actual a manifestarse llamando a la línea telefónica del Congreso para describirles a sus representantes el impacto que han tenido en sus vidas las órdenes firmadas por el presidente republicano.

Algunos analistas políticos vislumbran a Jay Robert Pritzker como posible aspirante demócrata a la candidatura presidencial. (Crédito: Erin Hooley / AP)

Horas antes, en el programa de televisión “The View”, Pritzker apareció en un segmento grabado comparando las ideas de Donald Trump con lo realizado durante la etapa de los nazis en Alemania.

“Todo lo que ha hecho ha sido destruir la democracia constitucional y eso es lo que ocurrió en la Alemania nazi”, enfatizó.

Esta misma semana, el gobernador —cuya fortuna ronda en $3.7 mil millones de dólares— viajó a Washington, DC, para presionar que se le asignen más fondos federales a Illinois.

A su regreso, en el Capitolio estatal en Springfield emitió un discurso dando por descartado pretender doblegarse a la voluntad de Donald Trump.

“Mi juramento es con la Constitución de nuestro estado y de nuestro país. No tenemos reyes en Estados Unidos y no tengo intención de arrodillarme ante uno de ellos. No hablo para satisfacer mis ambiciones, sino por deferencia a mis obligaciones.

Si creen que estoy exagerando y haciendo sonar la alarma demasiado pronto, consideren esto: los nazis tardaron un mes, tres semanas, dos días, ocho horas y 40 minutos en desmantelar una república constitucional”, advirtió.

