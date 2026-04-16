Tommy Tuberville arremete contra el Partido Republicano por no aprovechar su mayoría en el Congreso

El conservador Tommy Tuberville, senador por Alabama, criticó a su partido por no aprovechar que tiene mayoría en el Congreso para impulsar proyectos en beneficio de quienes le brindan su voto durante cada proceso electoral.

En una intervención en el podcast de Benny Johnson, el exentrenador de fútbol americano afirmó que los republicanos no han logrado “nada” a pesar de dominar tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

“Todo lo que pasa aquí arriba… es sobre, ‘Oh, tenemos que ser reelegidos. Tenemos que mantener la mayoría’. Bueno, diablos, no hemos hecho nada con la mayoría. ¿Por qué ella, por qué deberíamos, mantener la mayoría?”, cuestionó.

Acto seguido, el político de Arkansas refirió cómo, en lo que va de la actual administración federal, sus correligionarios de partido únicamente sacaron adelante un proyecto y esto debido a la presión ejercida por el mandatario de la nación, lo cual le resulta lamentable.

“Hemos logrado que se apruebe un proyecto de ley, y fue gracias a la insistencia del presidente Trump, quien nos llevó 18 horas conseguir que los republicanos votaran durante 18 horas seguidas en el pleno del Senado”, enfatizó.

El trabajo republicano en el Congreso se ha limitado a aprobar la Ley “One Big Beautiful Bill” y la Ley “Take It Down” de la primera dama Melania Trump.

Tommy Tuberville no le encuentra lógica a la idea de continuar dominando el Senado y la Cámara de Representantes, sin tener con una estrategia republicana más propositiva. (Crédito: Ben Curtis / AP)

Lo controversial es que, la desunión proyectada entre los conservadores también aletarga, entre otras cosas, la aprobación de un paquete de financiación parcial dirigido al Departamento de Seguridad Nacional.

“Es vergonzoso que estemos aquí arriba y estemos… recaudando dinero para… continuar… con las mismas personas aquí arriba. Es una tontería. Es una auténtica tontería”, mencionó.

Los comentarios de Tommy Tuberville se suman a los de otros republicanos advirtiendo que su parsimonia para asimilar las necesidades de la ciudadanía y trabajar en solucionarlas podría implicarles un duro revés en las elecciones intermedias a celebrarse en noviembre.

Cabe señalar que los demócratas necesitan recuperar cuatro escaños para asegurar la mayoría en el Senado; en tanto que, en la Cámara de Representantes, los demócratas también podrían arrebatarles el control si logran conseguir 218 escaños.

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