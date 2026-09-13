Arath de la Torre revela que Gala Montes rechaza la ayuda de su entorno cercano

El conductor y actor mexicano Arath de la Torre reveló en un mensaje público que el entorno cercano a la actriz Gala Montes ha realizado múltiples intentos por brindarle apoyo sin obtener una respuesta favorable. Este intento de apoyo viene tras la convivencia que compartieron en el reality show “La Casa de los Famosos México”, en donde se formó el conocido Team Mar.

El integrante del elenco del matutino “Hoy” utilizó su cuenta oficial de Instagram para responder a los comentarios de los seguidores sobre la distancia actual entre los exintegrantes del Team Mar. De la Torre confirmó que la comunicación directa y las intenciones de ayuda hacia la actriz no han prosperado en las últimas semanas.

¿Qué más dijo Arath?

Arath de la Torre abordó la situación de la actriz frente a las constantes dudas manifestadas por la comunidad de fanáticos en redes sociales.

De la Torre escribió:

Queridos seguidores y a quienes queremos a Gala. Desafortunadamente, hemos hecho muchos intentos y no se deja ayudar. ¿Ustedes creen que no lo hemos intentado? Solo nos queda orar por ella y que Dios la haga recapacitar. No hay voluntad, solo la voluntad de Dios".

El mensaje de Arath de la Torre surgió después de una serie de fricciones públicas registradas por Gala Montes. Una de las más recordadas es el conflicto con la actriz venezolana Briggitte Bozzo; ambas excompañeras del equipo que compitió en la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”.

Mensaje de Arath en redes sociales. Cortesía: Instagram.

En transmisiones pasadas del programa “Hoy”, de la Torre expuso su postura ante los desacuerdos entre las actrices. En esa ocasión, el comediante sugirió a las involucradas resolver sus diferencias en el ámbito privado y evitar la exposición mediática para preservar el vínculo construido en el encierro televisivo.

El conductor afirmó en el foro de televisión que la prioridad debía ser la reconciliación. El actor de 51 años de edad reiteró que el grupo fue concebido para promover la unión entre sus integrantes, por lo que desaprobó la ventilación de reclamos personales ante la audiencia.

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