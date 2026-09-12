Gala Montes sorprende con un cambio de look radical en medio de sus polémicas recientes

El nombre de Gala Montes vuelve a ser tendencia, esta vez no por una controversia, pero sí por una transformación estética drástica. La actriz se rapó los costados de la cabeza y estrenó un minifleco, un cambio que reveló en redes sociales justo antes de acudir a un evento de boxeo, y que llega en medio de varias controversias que la han mantenido en el ojo público durante los últimos días.

Su nuevo estilo

A través de sus historias de Instagram, Montes mostró el resultado de su transformación capilar: los laterales de la cabeza prácticamente rapados hasta la piel, un fleco corto y recto ubicado por encima de las cejas y una sección superior de cabello largo que conserva intacta.

Para las fotografías, la actriz llevaba el cabello recogido, lo que deja claro que no se trata de un corte total, sino de un contraste deliberado entre longitudes.

Este tipo de corte se conoce como undercut: una técnica que rapa o rebaja de forma marcada el cabello de los costados y la nuca mientras se conserva una porción superior larga.

En el caso de Gala, el rapado lateral es alto y uniforme, con una línea de separación bien definida respecto a la melena superior. El elemento distintivo es el microfleco, que se aprecia compacto y con corte horizontal, sin desvanecer en las puntas.

Por sus características, el resultado puede describirse como un undercut combinado con microfleco.

Gala Montes con su nuevo look. Cortesía: Gala Montes/Instagram.

El contexto detrás del cambio

La transformación llega apenas días después de que Montes protagonizara una salida abrupta de “La Casa de los Famosos México 4”. La actriz ingresó al reality el domingo 6 de septiembre, pero abandonó la competencia solo 48 horas más tarde.

Mientras la producción del programa aseguró que la salida fue decisión propia de la actriz, ella ofreció una versión distinta: afirmó que fue retirada del reality luego de solicitar un tampón al personal sin recibir una respuesta inmediata.

A esto se suma un conflicto público con la conductora Joanna Vega-Biestro, quien compartió su propia versión de lo ocurrido dentro de la casa. Montes rechazó tajantemente esas declaraciones, y la periodista respondió anunciando que ya cuenta con asesoría legal, luego de que los señalamientos de la actriz involucraran a su hija menor de edad.

De momento, Montes no ha ofrecido más declaraciones sobre su breve estancia en la cuarta temporada del programa de telerrealidad.

Seguir leyendo:

· Periodista mexicana responde a las declaraciones de Gala Montes: “Mi hija se respeta”

·¿Por qué Gala Montes abandonó “La Casa de los Famosos México” a dos días de su reingreso?

· Mamá de Gala Montes arremete contra “La Casa de los Famosos México” por su regreso al reality