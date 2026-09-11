Periodista mexicana responde a las declaraciones de Gala Montes: “Mi hija se respeta”

La tensión entre la presentadora Joanna Vega-Biestro y la actriz Gala Montes escaló a un nuevo nivel luego de que Montes advirtiera que visitaría el kínder de la hija de 5 años de la periodista.

Durante la transmisión de “Sale el Sol” de este viernes 11 de septiembre, Vega-Biestro respondió dejando claro que no permitirá que su hija sea utilizada como herramienta en un conflicto entre adultos.

Joanna Vega-Biestro inició su intervención aclarando los señalamientos sobre la información que compartió respecto a la abrupta salida de Gala Montes del reality “La Casa de los Famosos México”. Según la presentadora, su información provino de una fuente fidedigna y fue corroborada antes de hacerse pública.

“Quiero dejar algo muy claro porque esto ya rebasó una diferencia de opiniones. Llevo 27 años trabajando como periodista y como comunicadora. La información que compartí me llegó directamente a través de una fuente fidedigna. La corroboré antes de hacerla pública y posteriormente varios de esos hechos fueron confirmados por la propia persona involucrada” Joanna Vega-Biestro

Asimismo, rechazó las acusaciones de acoso por parte de la actriz. El punto central de la respuesta de Vega-Biestro fue la defensa de su hija menor de edad, luego de que Gala Montes mencionara en redes sociales la posibilidad de presentarse en el kínder de la niña.

“Pueden cuestionarme, contradecirme, criticar mi trabajo. Responder públicamente. Eso forma parte de dedicarme a esto, pero aquí hay un límite absoluto que es mi hija. Mi hija es menor de edad. Es un tercero completamente ajeno a esta situación. No tiene nada que ver con mi profesión, ni con una diferencia que alguien pueda tener conmigo”, subrayó.

Continuó: “Cualquier expresión que pueda representar una amenaza o una intimidación hacia ella será tomada con toda la seriedad que corresponde. Si alguien tiene algo que reclamarme por mi trabajo, que sea conmigo, con mi hija no”.

Acciones legales en camino

Vega-Biestro reveló que está asesorada legalmente y que, de ser necesario, ejercerá las acciones correspondientes para proteger a su familia.

“No voy a responder amenazas con amenazas ni entrar en provocaciones. Estoy debidamente asesorada. De ser necesario, ejerceré las acciones legales que correspondan para proteger la integridad, seguridad e intereses de mi hija y los míos”, precisó.

¿Qué dijo Gala Montes?

El 10 de septiembre, tras su salida de “La Casa de los Famosos México”, Gala Montes arremetió contra Joanna Vega-Biestro en redes sociales. En un mensaje, la actriz negó las versiones sobre su salida del reality y lanzó amenazas directas.

“Joanna Vega-Biestro está diciendo que según yo le iba a pegar y quién sabe qué tanta cosa. A la que le voy a partir la madr es a ti para que dejes de estar inventando mmds, te vas meter en pd*s porque ya te metiste con mi mamá y conmigo y con mi mamá nadie se mete, solo yo”, escribió Montes.

La actriz también justificó sus amenazas argumentando que se siente acosada por la periodista: “Así como me acosas, yo te puedo acosar. Yo no tengo hijos ni nada que perder, nada más te digo, tú estás yendo a investigar cosas mías, tanto con mi mamá como mi papá. Tú quieres que un día vaya al kínder de tu hija y me le pare enfrente, ¿verdad? ¡Entonces, respeta! No lo voy a hacer, pero eso es lo que tú estás haciendo. Respeta o te voy a hacer que te respetes”.

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