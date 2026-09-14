“No hay planes” para que el ICE aplique medidas de control migratorio en los centros de votación, asegura Tom Homan

El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, aseguró que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no tiene previsto realizar operativos migratorios en los centros de votación durante las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en medio de la preocupación de organizaciones defensoras de los derechos civiles y funcionarios demócratas.

“No hay ningún plan para realizar redadas en los centros de votación en busca de inmigrantes indocumentados”, afirmó Homan durante una entrevista con Jacqui Heinrich en el programa “The Sunday Briefing” de Fox News. El funcionario sostuvo que tampoco ha visto “ningún plan operativo ni ninguna conversación sobre una operación de control migratorio en los centros de votación”.

Según Homan, las versiones sobre posibles redadas forman parte de una estrategia para generar temor entre los votantes y desacreditar al ICE y a la Administración Trump. La aclaración llega mientras grupos de derechos civiles y gobiernos locales se preparan para posibles escenarios de presencia federal en los lugares donde millones de estadounidenses acudirán a votar.

Border Czar Tom Homan tells me there is NO PLAN for immigration enforcement at polling places, after the city of Denver joined civil rights orgs suing the Trump admin over a policy that plaintiffs say could allow it.



Homan responds to Dems like Gov. JB Pritzker alleging "every? pic.twitter.com/a28re6TgHE — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) September 13, 2026

Demócratas y organizaciones civiles mantienen sus advertencias

La semana pasada, Democracy Forward presentó una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE en un tribunal federal de Washington, D.C., en representación de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, Common Cause, UnidosUS y la ciudad de Denver.

Los demandantes argumentan que la presencia de agentes federales armados podría intimidar a los electores, particularmente a las comunidades inmigrantes. “La presencia de agentes armados en los centros de votación amenaza la libertad de las próximas elecciones”, señala la demanda.

La preocupación también aumentó después de declaraciones del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien dijo que los agentes del ICE podrían acudir a un centro de votación si existiera una amenaza o si estuvieran ejecutando una orden judicial contra una persona buscada activamente.

“La única razón por la que estaríamos en los centros de votación es si existe una amenaza para ese centro o si estamos ejecutando una orden judicial contra alguien a quien hemos estado buscando activamente”, declaró Mullin el 1 de septiembre en Nueva York. Las declaraciones han alimentado el debate sobre hasta dónde podría llegar la aplicación de las leyes migratorias durante una elección nacional. Algunos conservadores, incluido Steve Bannon, han llegado a pedir que el ICE “rodee los centros de votación”.

En respuesta, Homan insistió en que no existe una operación de control migratorio diseñada para revisar quién acude a votar. “No existe ningún plan para implementar medidas coercitivas en los centros de votación”, dijo.

La ley federal prohíbe que personas que no son ciudadanos voten en elecciones federales. Al mismo tiempo, existen disposiciones federales que restringen el despliegue de personal armado en lugares de votación cuando su presencia pueda interferir con el proceso electoral. El Departamento de Justicia también planea desplegar observadores electorales en noviembre, mientras la Administración Trump impulsa otras medidas relacionadas con identificación de votantes, voto por correo y seguridad electoral.

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