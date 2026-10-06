Miles protestan en Atenas contra la visita de Marco Rubio

Más de 2,000 personas, según la policía, se concentraron este martes por la noche en el centro de Atenas para protestar contra la visita a Grecia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

La plaza Syntagma, frente al Parlamento, fue cerrada al tráfico mientras miles de policías fueron movilizados debido al refuerzo de las medidas de seguridad en la capital griega, según fotógrafos de la AFP presentes en el lugar.

Las manifestaciones fueron convocadas por Pame, un sindicato del Partido Comunista Griego (KKE), y otros grupos estudiantiles y de izquierda.

“Rubio no es bienvenido, los asesinos Estados Unidos, la OTAN y la UE, fuera del país y de la región”, se podía leer en los llamamientos a manifestarse publicados en las redes sociales.

“Grecia es un aliado muy importante”, dijo Rubio

Tras una visita a Islandia el lunes, Rubio viaja a Atenas para participar en un “diálogo estratégico” sobre seguridad regional y energética, informó el Departamento de Estado.

El miércoles tiene previsto reunirse con su homólogo griego, George Gerapetritis, y con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.

“Grecia es un aliado muy importante de Estados Unidos”, declaró Rubio a los periodistas antes de su viaje previsto a Atenas.

“Es un país en el que no solo tenemos presencia militar, sino también sólidos vínculos económicos”, añadió, citado por medios griegos.

Las guerras en Irán y Ucrania han afectado al suministro energético internacional y Grecia busca posicionarse como un centro clave en el sureste de Europa para el transporte de gas natural.