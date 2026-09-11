Denver demanda a Trump para impedir la presencia de ICE en centros de votación durante las elecciones

La ciudad de Denver y varias organizaciones de derechos civiles demandaron al Gobierno de Donald Trump para impedir que agentes armados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realicen operaciones en centros de votación. La demanda fue presentada ante un tribunal federal de Washington D.C. por la League of United Latin American Citizens (LULAC), Common Cause, UnidosUS y la ciudad y el condado de Denver.

Los grupos sostienen que permitir la presencia de agentes federales armados en los lugares donde los estadounidenses acuden a votar podría intimidar a los electores y afectar su participación. La acción legal señala como demandados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al ICE, al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y al director interino de ICE, David Venturella.

Los demandantes buscan que un juez prohíba al Gobierno desplegar agentes federales armados en centros de votación, buzones para entregar boletas, sitios de votación desde el automóvil y otros lugares electorales, salvo bajo las excepciones establecidas expresamente por la ley.

Denver sued the Trump administration on Thursday, asking a federal judge to issue an injunction barring armed ICE agents from approaching polling sites during the midterms. @ryan_knappy https://t.co/MGOYVyqJ5v — Courthouse News (@CourthouseNews) September 10, 2026

Una ley de la Guerra Civil está en el centro del conflicto

El argumento principal se basa en una disposición federal aprobada en 1865, durante la Guerra Civil, que restringe la presencia de tropas o agentes armados federales en lugares donde se realizan elecciones. La coalición afirma que la norma fue diseñada para evitar que el Gobierno federal utilizara la fuerza para interferir en los comicios.

La disputa aumentó después de que Mullin declarara el 1 de septiembre que ICE no estaba patrullando centros de votación, aunque los agentes podrían acudir si existiera una amenaza contra las instalaciones o para ejecutar una orden judicial. “La única razón por la que estaríamos en los centros de votación es si existe una amenaza contra ese centro de votación o si estamos ejecutando una orden judicial”, dijo Mullin.

Para los demandantes, esas excepciones no autorizan a los agentes a realizar labores de control migratorio ordinarias dentro de los centros electorales. También advierten que su presencia podría desalentar a ciudadanos, particularmente votantes latinos, de acudir a las urnas o entregar sus boletas.

“El derecho a votar es fundamental para nuestra democracia”, dijo Juan Proaño, CEO de LULAC. La coalición citó incidentes registrados durante el verano en San Antonio, Texas; Ventura, California; y Syracuse, Nueva York, como ejemplos de la presencia de agentes de ICE en instalaciones relacionadas con procesos electorales.

El Gobierno de Trump ha negado que exista un plan concreto para desplegar agentes armados en los centros de votación. Sin embargo, los demandantes aseguran que las declaraciones de funcionarios y los incidentes documentados justifican la intervención judicial antes de que comiencen las votaciones anticipadas a finales de septiembre. Las elecciones legislativas están programadas para el 3 de noviembre.

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