Trump abre la puerta a una emergencia nacional para intervenir en las elecciones de 2026

Donald Trump volvió a colocar las elecciones de 2026 en el centro de la controversia luego de negarse a descartar la posibilidad de declarar una emergencia de seguridad nacional para impulsar cambios en las reglas electorales.

La declaración ocurrió durante una entrevista con Wayne Allyn Root, conductor de Real America’s Voice y conocido simpatizante del presidente. Root planteó que Trump podría recurrir a poderes de emergencia si el Congreso no aprueba la llamada SAVE America Act, una iniciativa que busca establecer nuevas condiciones para votar.

La respuesta del presidente fue breve, pero suficiente para abrir una nueva interrogante.

“Permítanme decir que cosas más extrañas han sucedido, ¿de acuerdo? Lo dejaré ahí”, respondió Trump.

La frase fue recogida por The Hill que señaló que el mandatario no rechazó de manera explícita la propuesta. Media Matters también documentó la entrevista y destacó que Trump pareció dar credibilidad a la posibilidad de utilizar una emergencia nacional para avanzar con las medidas electorales.

¿Qué busca la SAVE America Act?

El proyecto que está detrás de la discusión contempla medidas como exigir identificación con fotografía y prueba de ciudadanía para registrarse como votante, además de cambios relacionados con el voto por correo.

Trump ha convertido esas propuestas en una prioridad política. El problema es que la iniciativa no ha conseguido avanzar como pretende la Casa Blanca, lo que llevó a Root a plantear una vía alternativa durante la entrevista.

No está claro, sin embargo, que el presidente tenga autoridad legal para utilizar una emergencia de seguridad nacional con ese propósito. La administración tampoco explicó de inmediato qué facultades concretas podría invocar Trump.

Ese punto es especialmente relevante porque la organización de las elecciones estadounidenses está principalmente en manos de los estados. The Los Angeles Times recordó en febrero que incluso funcionarios republicanos han cuestionado la posibilidad de que el gobierno federal asuma ese control.

Un tema que Trump ya había puesto sobre la mesa

La declaración tampoco aparece aislada. En febrero, Trump dijo que los republicanos deberían “tomar el control” de las votaciones en al menos 15 lugares y habló de “nacionalizar” el sistema electoral. CNN registró entonces sus declaraciones y la posterior controversia sobre el alcance de esa propuesta.

Por ahora, Trump no ha anunciado que vaya a declarar una emergencia nacional para modificar las elecciones. Su respuesta también podría interpretarse como una de sus habituales negativas a cerrar por completo escenarios hipotéticos.

Pero el comentario llega a menos de tres meses de las elecciones intermedias de 2026, por lo que vuelve a poner bajo los reflectores hasta dónde pretende llegar el gobierno federal en materia electoral.

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