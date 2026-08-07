Trump dice que podría llevarse bien con Hakeem Jeffries si los demócratas recuperan la Cámara

En un giro inesperado, el presidente Donald Trump aseguró que “probablemente se llevaría bien” con el líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, si este llega a convertirse en el próximo presidente de la Cámara de Representantes.

De acuerdo con una entrevista concedida a Punchbowl News, Trump reconoció que, pese a los constantes choques políticos con el legislador de Nueva York, considera posible construir una relación de trabajo si los demócratas recuperan el control de la Cámara en las elecciones legislativas.

“Él es duro porque yo soy duro con él”, dijo Trump al referirse a Jeffries. Cuando fue cuestionado sobre si podría negociar con el líder demócrata, respondió sin titubeos: “Creo que sí. Probablemente me llevaría muy bien con él”.

Un escenario que dependerá de las elecciones de 2026

La posibilidad de que Hakeem Jeffries presida la Cámara dependerá de que el Partido Demócrata recupere la mayoría en las elecciones de medio mandato. De concretarse, el legislador haría historia al convertirse en el primer presidente afroamericano de la Cámara de Representantes.

Aunque ambos políticos sostuvieron una reunión en la Oficina Oval en septiembre de 2025, su relación ha estado marcada por los ataques públicos. Jeffries ha responsabilizado en distintas ocasiones a Trump por el aumento del costo de vida en Estados Unidos y por el manejo de conflictos internacionales como la guerra con Irán.

Las diferencias políticas permanecen

Pese al tono conciliador del mandatario, hasta el momento la oficina de Hakeem Jeffries no ha emitido una respuesta a las declaraciones.

Las palabras de Trump llaman la atención porque llegan en un momento en que la confrontación entre republicanos y demócratas domina el debate político rumbo a las elecciones legislativas. Si el equilibrio de poder cambia en el Congreso, ambos líderes podrían verse obligados a negociar temas clave para la agenda nacional.

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