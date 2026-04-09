¿Puede avanzar el Senado en limitar a Trump “poderes de guerra” contra Irán?

WASHINGTON.- El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York) confirmó que su bancada empujará una resolución que limite el poder de guerra al presidente Donald Trump, en medio de las críticas por las operaciones en Irán.

“El Congreso debe reafirmar su autoridad, especialmente en este momento tan peligroso”, dijo el miércoles Schumer. “Ningún presidente, demócrata o republicano, debería llevar a este país a la guerra por su cuenta”.

Sin embargo, a un día del anuncio, el senador demócrata John Fetterman (Pensilvania) adelantó que no apoyará una resolución para limitar al presidente Trump, mientras ningún republicano ha alzado la voz ante una nueva acción del Senado.

“Tenemos que apoyar a nuestras fuerzas armadas para que puedan lograr los objetivos de Furia Épica”, dijo Fetterman en referencia a las operaciones en Irán. “Tengo edad suficiente para recordar que solíamos apoyar a nuestras fuerzas armadas, y todos estaríamos de acuerdo en que Irán es el principal financiador del terrorismo en el mundo”.

A pesar de que Fetterman afirma que hay un amplio soporte en EE.UU. sobre las operaciones en Irán, las encuestas indican lo contrario entre los votantes estadounidenses.

Un reporte del Pew Research Center, publicado este miércoles, indica que 64% de la población “no confía” en las decisiones que se están tomando sobre Irán.

Además, la mayoría de los estadounidenses (69%) está preocupado de las consecuencias económicas por la guerra en Medio Oriente, particularmente en el aumento de la gasolina.

Los estadounidenses, en tanto, están divididos sobre si EE.UU. está “haciendo lo suficiente” para evitar acciones que afecten a civiles, mientras un 45% dice que “no está haciendo lo suficiente”, un 41% considera que sí.

La resolución de la siguiente semana no sería la primera de los demócratas, ya que los senadores Tim Kaine (Virginia), Cory Booker (Nueva Jersey) y Chris Murphy (Connecticut) respaldaron resoluciones separadas sobre poderes de guerra el mes pasado para detener las acciones militares contra Irán sin autorización del Congreso, pero todas las iniciativas fracasaron.

Demócratas fracasan en la Cámara de Representantes

Este jueves, los demócratas en la Cámara de Representantes, liderados por Hakeem Jeffries (Nueva York), fracasaron en un intento de aprobar una resolución sobre los poderes de guerra.

El plan pretendía avanzar bajo un proceso conocido como “consentimiento unánime”, el cual permite avanzar en decisiones de congresistas sin que haya debate, pero debe exisite unanimidad, además de que cualquier legislador puede bloquear el proceso.

El representante republicano Chris Smith (Nueva Jersey) no tuvo que marcar una posición en contra, simplemente decidió no reconocer a los demócratas, cuando la representante Glenn Ivey (Maryland) intentó abordar el tema.

Esta decisión de los republicanos muestra la que podría ser la tendencia en ambas cámaras la siguiente semana, cuando los congresistas retornen de un receso de dos semanas.

Aunque algunos republicanos han expresado estos días su rechazo a la retórica del presidente Trump de “terminar con una civilización entera”, no hay posturas que busquen detener la campaña militar contra Irán.

Si bien los republicanos se han mantenido en gran medida en silencio sobre la guerra, muchos se niegan a usar el término a pesar de que Trump se refirió a ella como tal en varias ocasiones. Sin embargo, su última amenaza ha inquietado a algunos miembros del Partido Republicano, quienes la consideran una traición a la forma en que Estados Unidos actúa en tiempos de guerra.

Aun así, no están pidiendo que el Congreso reafirme su postura mientras la Operación Furia Épica continúa en Oriente Medio.

“Así pues, permítanme ser claro: no apoyo la destrucción de una ‘civilización entera'”, escribió el republicano Nathaniel Moran (Texas) el martes. “Eso no nos representa, y no es coherente con los principios que han guiado a Estados Unidos durante mucho tiempo”.

La senadora republicana Lisa Murkowski (Alaska), también criticó esa postura de Trump.

“Este tipo de retórica es una afrenta a los ideales que nuestra nación ha buscado defender y promover en todo el mundo durante casi 250 años”, declaró Murkowski en X.

Esto ocurre entre congresistas mientras hay un dudoso alto al fuego, debido a los ataques de Israel en Líbano, una condicionante los iraníes que el gobierno de EE.UU. afirma no haber reconocido.

El régimen iraní amagó nuevamente con el cierre del estrecho de Ormuz, mientras el presidente Trump afirmó que ordenaría ataques “más grandes y fueres” si no se mantiene el cese al fuego de dos semanas.