Trump pierde apoyo entre votantes latinos y marca su peor nivel de aprobación

La relación entre Donald Trump y los votantes latinos comienza a mostrar señales de desgaste apenas unos meses después del arranque de su segundo mandato en la Casa Blanca.

Una nueva encuesta del Pew Research Center reveló que la aprobación del presidente entre los hispanos que votaron por él en 2024 cayó de manera considerable desde febrero de 2025, alcanzando su nivel más bajo desde su regreso al poder.

Actualmente, el 66% de los votantes latinos de Trump aprueba su desempeño como presidente. Aunque sigue siendo una mayoría sólida, la cifra representa una caída de 27 puntos porcentuales respecto al inicio de su segundo mandato.

El descenso es mucho más pronunciado que entre sus votantes no hispanos. En ese grupo, la aprobación cayó 16 puntos y se ubica actualmente en 79%.

El voto latino fue clave para Trump en 2024

El estudio refleja un cambio importante dentro de uno de los sectores más relevantes para la coalición electoral republicana.

Durante las elecciones presidenciales de 2024, Trump logró avances históricos entre el electorado hispano. Según datos de Pew, el 48% de los votantes latinos respaldó al republicano, una cifra muy superior al 36% que obtuvo en 2020 y al 28% registrado en 2016.

Ese crecimiento ayudó a consolidar el regreso político de Trump y confirmó la transformación del voto latino en Estados Unidos, especialmente entre hombres jóvenes, votantes conservadores y comunidades trabajadoras.

Actualmente, cerca de 36 millones de adultos latinos son ciudadanos estadounidenses con derecho a voto, convirtiéndose en el segundo grupo racial y étnico más grande del electorado del país.

Migración y economía marcan el desgaste

Aunque la encuesta no detalla las razones exactas detrás de la caída, temas como la inmigración, economía e inflación están influyendo en el cambio de percepción.

Las políticas migratorias más agresivas impulsadas por la administración Trump, junto con operativos masivos de ICE y redadas en distintas ciudades, han generado preocupación entre sectores hispanos, incluso entre quienes apoyaron al presidente en las urnas.

A esto se suma el impacto económico que enfrentan muchas familias latinas por el aumento en precios y el costo de vida.

Pese al descenso, Trump mantiene una base importante de apoyo dentro de la comunidad hispana, un factor que podría seguir siendo determinante rumbo a las elecciones intermedias y la futura carrera presidencial de 2028.

“La caída entre votantes latinos es más pronunciada que entre otros grupos que apoyaron a Trump”, destacó el análisis del Pew Research Center.

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