Trump se desploma en encuestas y roza los peores índices de Biden

Donald Trump atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera política. Nuevas encuestas revelan que el presidente registra niveles de desaprobación incluso peores que los que enfrentó Joe Biden durante la crisis final de su campaña presidencial en 2024.

De acuerdo con datos publicados por YouGov, Trump alcanzó un índice de aprobación neto de -22 puntos, resultado de un 36% de aprobación frente a un 58% de desaprobación.

Aunque el republicano ha enfrentado altibajos durante años, analistas destacan que esta vez la caída luce más profunda y constante. El dato más preocupante para la Casa Blanca no es únicamente el número, sino la permanencia: Trump lleva más de dos meses sin superar el 40% de aprobación.

David Montgomery, analista de YouGov, explicó que antes “las malas semanas de Trump eran compensadas rápidamente por encuestas menos negativas”, algo que ya no está ocurriendo.

“El porcentaje de estadounidenses que aprueban la gestión de Trump ha estado por debajo del 40 % durante dos meses consecutivos”, escribió Montgomery.

Inflación y desgaste político golpean a Trump

Los factores detrás del desplome de Trump son similares a los que terminaron afectando a Biden durante sus últimos meses como candidato presidencial.

La inflación continúa siendo uno de los mayores dolores de cabeza para millones de estadounidenses. Aunque la economía evitó una recesión severa, los precios siguen aumentando y el impacto ya se refleja en el bolsillo de los votantes.

Datos recientes del Índice de Precios al Consumidor muestran que los precios están creciendo nuevamente por encima de los salarios, algo que no ocurría desde hace tres años. A esto se suma el incremento en los precios mayoristas, que registraron un alza anual del 6%, el mayor aumento en más de cuatro años.

Especialistas también apuntan a las tensiones internacionales como otro factor clave. Mientras Biden fue criticado por Afganistán y la guerra en Gaza, Trump ahora enfrenta cuestionamientos por el manejo del conflicto con Irán, situación que incluso ha provocado divisiones entre algunos sectores conservadores.

Además, la edad y el desgaste físico vuelven a instalarse en la conversación pública. Biden enfrentó constantes críticas por lapsos de confusión y cansancio; ahora Trump también es señalado por aparentes momentos de fatiga durante reuniones y eventos oficiales.

Republicanos mantienen respaldo pese a la crisis

A diferencia de lo ocurrido con Biden en el Partido Demócrata, gran parte del Partido Republicano continúa respaldando públicamente a Trump pese a los malos números.

Incluso legisladores republicanos que en el pasado se distanciaron del presidente han enfrentado consecuencias políticas. Uno de los casos más mencionados es el del senador Bill Cassidy, quien sigue bajo presión tras votar a favor del juicio político contra Trump después del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Mientras tanto, analistas políticos advierten que el desgaste podría crecer rumbo a las elecciones de 2028 si la inflación continúa aumentando y la situación internacional empeora.

Por ahora, Trump mantiene el control político dentro de su partido, pero las encuestas muestran que el descontento ciudadano comienza a convertirse en un problema cada vez más difícil de ignorar.

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