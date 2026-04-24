Demócratas alistan estrategia para impulsar juicio político contra Trump

Un grupo de legisladores demócratas en la Cámara de Representantes ya trabaja en una estrategia para iniciar un proceso de destitución contra Donald Trump desde el primer día de una eventual nueva mayoría. La información, revelada por Axios, apunta a un movimiento que podría intensificar la polarización política rumbo a 2027.

De acuerdo con el reporte, varios demócratas consideran que no deben esperar a ganar el control de la Cámara en las elecciones de medio mandato, sino comenzar desde ahora a construir el caso político y jurídico. “Necesitamos una estrategia muy concreta y coordinada”, afirmó la congresista Delia Ramírez al medio citado.

Preparativos anticipados y presión interna

El plan contempla la recopilación de pruebas, audiencias paralelas y verificación de hechos antes de enero. La intención es que, si el partido recupera la mayoría, el proceso pueda arrancar de inmediato.

En ese sentido, la legisladora Yassamin Ansari advirtió que el escenario político podría cambiar rápidamente: “Si ganamos la Cámara, el impulso para el juicio político será abrumador”, declaró.

A esta postura se suma el congresista Shri Thanedar, quien aseguró que existen bases suficientes para proceder: “Tenemos un caso muy sólido, así que deberíamos ponernos a trabajar en ello ahora mismo”.

Opinión pública y antecedentes

El contexto político también está marcado por la opinión pública. Una encuesta de Strength In Numbers/Verasight, citada por el mismo medio, indica que el 55% de los adultos estadounidenses apoyaría una destitución, frente al 37% que se opone. El analista G. Elliott Morris señaló que estos niveles son comparables a los registrados durante el escándalo de Watergate que involucró a Richard Nixon.

Sin embargo, no todos dentro del Partido Demócrata consideran que esta deba ser la prioridad. El congresista Brad Schneider advirtió que, sin una mayoría calificada en el Senado, el proceso difícilmente derivaría en la destitución efectiva del presidente.

Un debate que divide a los demócratas

El impulso hacia un nuevo juicio político también refleja un cambio en la postura del partido. Tras las elecciones de 2024, la idea de destituir a Trump no era prioritaria para muchos legisladores. No obstante, el respaldo ha crecido en votaciones recientes dentro de la Cámara.

Aun así, algunos demócratas —incluso bajo anonimato— reconocieron al medio que el juicio político podría no traducirse en una victoria política tangible. “Hay cosas que podemos ganar, y el juicio político no es una de ellas”, admitió un legislador citado por Axios.

Más allá de Trump

El debate no se limita al presidente. Ramírez también planteó la posibilidad de impulsar procesos contra figuras como Kristi Noem y Pam Bondi, argumentando que “estas personas nunca deberían volver a ocupar un cargo público”.

Por ahora, el futuro del plan dependerá del resultado electoral de noviembre. Pero el mensaje es claro: la batalla política en Washington ya comenzó, y el juicio político vuelve a posicionarse como una herramienta central en la disputa por el poder.

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