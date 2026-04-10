Kamala Harris reconoce que nuevamente podría contender por la presidencia

Kamala Harris, exvicepresidenta de la nación, admitió que otra vez podría participar en las elecciones de 2028 con el objetivo de concretar el sueño de ser la primera mujer en gobernar a Estados Unidos.

Durante su participación en una conferencia ligada a la Convención de la National Action Network celebrada en Manhattan, el reverendo Al Sharpton cuestionó a la demócrata de 61 años sobre el próximo pasó que piensa dar para continuar vigente en la política.

“Trabajé durante cuatro años a un paso de la presidencia de los Estados Unidos. Pasé incontables horas en mi oficina del Ala Oeste, a pocos pasos del Despacho Oval. Pasé incontables horas en el Despacho Oval, en la Sala de Crisis. Sé en qué consiste el trabajo. Y sé lo que requiere. Miren, podría hacerlo. Lo estoy considerando”, señaló en alusión a la posibilidad de ver escrito su nombre en la boleta electoral de 2028.

La exitosa campaña de recaudación de donativos conseguida por Kamala Harris no se reflejó en la conquista de votos necesarios para vencer a Donald Trump en la boleta. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

En el transcurso de la conversación de la exvicepresidenta, en varias ocasiones fue interrumpida por entonaciones de respaldo hacia su trayectoria como “vuelva a presentarse”.

Bajo la perspectiva de Kamala Harris resulta necesario una visión diferente en la presidencia, pues la situación de un amplio sector de la ciudadanía es por demás complicada ante los problemas de la ciudadanía registrados desde hace mucho tiempo sin que el gobierno se atreva a atenderlos.

“He estado viajando por el país el último año, he pasado mucho tiempo en el sur y en muchos otros lugares. Y algo que tengo muy claro es que el statu quo no funciona, y lleva mucho tiempo sin funcionar para mucha gente“, enfatizó.

Como parte de su exposición de ideas, la californiana también se refirió a los problemas en que Donald Trump ha metido a Estados Unidos frente a quienes durante años fueron sus grandes aliados.

“Debemos entender que este presidente es el primero desde la Segunda Guerra Mundial que no cree en las alianzas que tenemos con naciones amigas, no cree en la fuerza de las mismas, en el reconocimiento de la historia que compartimos con ellas y en la importancia que esa relación tiene para nuestra posición en el mundo, nuestra influencia en el mundo, por no hablar de nuestra seguridad nacional”, señaló.

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