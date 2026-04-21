Analilia Mejía asume en el Congreso y fortalece al Caucus Hispano

La congresista Analilia Mejía asumió oficialmente su cargo en la Cámara de Representantes, marcando un momento relevante tanto para la representación latina como para el equilibrio político en el Capitolio. Su incorporación fue celebrada por el Caucus Hispano del Congreso, encabezado por el legislador Adriano Espaillat.

En un comunicado, Espaillat destacó la trayectoria de Mejía y su impacto dentro del caucus.



“Me alegra enormemente dar la bienvenida a Analilia Mejía… su presencia nos hará un Caucus más fuerte y mejor”, señaló, al subrayar su perfil como líder comunitaria y defensora del trabajo digno.

Mejía, de origen dominicano y colombiano, se convierte en una de las pocas mujeres latinas en ocupar un escaño en la Cámara baja, sumándose como el miembro número 44 del bloque hispano.

Su llegada no solo tiene un peso simbólico, sino también político —como bien señaló el Caucus Hispano del Congreso—: reduce la mayoría republicana, que ahora queda en 217 frente a 214 demócratas, en un momento clave para la agenda legislativa.

La legisladora ganó una elección especial para representar al distrito 11 de Nueva Jersey, tras la salida de Mikie Sherrill, quien dejó el cargo para asumir la gubernatura del estado. Durante su toma de protesta, Mejía fue recibida con una ovación en el pleno, acompañada por consignas de “Sí, se puede”, reflejo de su conexión con las bases progresistas.

En su primer mensaje como congresista, Mejía enfatizó el significado personal de su llegada al Capitolio.

“Mi presencia en esta cámara es, en muchos sentidos, una realidad improbable”, expresó. “Soy hija de un obrero dominicano y una costurera colombiana… y hoy represento a mi comunidad”.

Antes de llegar al Congreso, Mejía fue una figura cercana a movimientos progresistas y participó como asesora en la campaña presidencial de 2020 del senador Bernie Sanders. Su perfil apunta a una agenda centrada en justicia económica, derechos laborales y representación de comunidades migrantes.

Con una mayoría tan estrecha, cada voto será clave en debates como la financiación del gobierno o la política de seguridad nacional. En ese escenario, la incorporación de Mejía podría inclinar la balanza en votaciones cerradas.

Su llegada al Congreso no solo refuerza la presencia latina en Washington, como bien señaló la congresista; también abre una nueva etapa en su carrera política, de cara a las próximas primarias donde buscará consolidar su mandato.

I’m ready to get to work and fight for you every single day.



The work starts now. Sí se puede. pic.twitter.com/p5HxMtIqRq — Analilia Mejia for NJ (@AnaliliaForNJ) April 21, 2026

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