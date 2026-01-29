Caucus Hispano rechaza más fondos incondicionales para ICE, pero tres de sus miembros votaron a favor

Una discordancia discursiva enfrenta el Caucus Hispano del Congreso (CHC) sobre los fondos adicionales para la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ya que mientras el liderazgo de ese grupo legislativo rechaza que se apruebe sin condiciones los más de $10 mil millones de dólares a la agencia, tres representantes ya votaron a favor del proyecto presupuestal.

De la lista de siete congresistas demócratas que votaron a favor del proyecto de ley presupuestal de Seguridad Nacional, incluidos más recursos para ICE, tres son legisladores del Caucus Hispano: Vicente González y Henry Cuéllar, ambos de Texas, y Marie Gluesenkamp Perez, del estado de Washington.

Esta discordancia destaca porque este miércoles, los miembros del Caucus adoptaron “propuestas de políticas públicas que deberán ser consideradas seriamente”, para que se respalde el proyecto presupuestal que incluye a todas las agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Las tres acciones son: 1) suspender las acciones migratorias de ICE y la Patrulla Fronteriza en CBP; 2) modificar el uso de los más de $75 mil millones de dólares que ICE ya recibió de la llamada ley OBBB, y 3) rendir cuentas sobre las operaciones migratorias.

En el primer punto, los congresistas demócratas también piden “dar fin a detenciones sin orden judicial, a los arrestos indiscriminados, así como al uso de tácticas militarizadas en contra de civiles a nivel nacional”.

Agregan su respaldo a acciones migratorias contra personas que representen un peligro para la seguridad pública.

“[La exigencia] incluye protecciones inmediatas contra la detención o enfoque policial contra ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes, y una investigación independiente sobre los incidentes recientes de uso de la fuerza”, acota el CHC.

Sobre los fondos multimillonarios aprobados en 2025, los legisladores piden que se evite su aplicación para detenciones masivas de personas y descartar las cuotas impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump.

“Esto incluye investigaciones independientes sobre las muertes bajo custodia de DHS, investigar y terminar con la detención en condiciones infrahumanas, eliminar las cuotas de arrestos y el uso de perfiles raciales, prohibición de usar a los niños como carnada, fortalecer los estándares de contratación y entrenamiento, y asegurar que la implementación de la ley se enfoque en amenazas reales a la seguridad pública”, señalan.

La tercera condicionante se alínea con la petición hecha por el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York), quien dijo que su bancada rechaza que los agentes sigan operando con el rostro cubierto.



El Caucus también exige el “uso de cámaras corporales, proteger lugares sensibles, restringir el uso de la fuerza letal, implementar estándares humanitarios en la detención”, señalan.

Diversas organizaciones de derechos civiles y de inmigrantes, como la Unión Estadounidense por los Derechos Civiles (ACLU), criticó la aprobación presupuestal de la Cámara sin ninguna condicionante para autoridades migratorias.

“El voto de la Cámara a favor de un financiamiento excesivo para ICE, sin medidas significativas de rendición de cuentas, está completamente desfasado de las encuestas que muestran que la mayoría de los votantes se oponen a los ataques de ICE y la Patrulla Fronteriza contra nuestras comunidades”, lamentó Kate Voigt, asesora principal de políticas de ACLU.

¿Y los que ya votaron?

En la elección del 22 enero, la mayoría los demócratas que apoyaron el proyecto de ley son Jared Gold (Maine), Tom Suozzi (Nueva York), Don Davis (Carolina del Norte), Laura Gillén (Nueva York), además de González, Cuéllar y Gluesenkamp Pérez.

González representa al Distrito 34 de Texas, donde el 90.56% de la población es hispana o latina. En 2024, Gonzalez ganó en una contenida contienda contra Mayra Flores, pero podría estar nuevamente en riesgo.

Cuéllar representa al Distrito 28 de Texas, donde el 75.78% de la población es hispana. Este demócrata saltó nuevamente a los titulares, luego de que el presidente Trump le asignara un perdón por acusaciones de corrupción junto con su esposa Imelda.

“Por la presente anuncio mi perdón total e incondicional al querido congresista por Texas Henry Cuéllar y a su esposa Imelda. Henry, no te conozco, pero esta noche podrás dormir tranquilo: ¡tu pesadilla por fin ha terminado!”, escribió Trump en su red social Truth Social en diciembre pasado.

Cuéllar dijo que iría a la reelección, pero como demócrata, aunque se alineó a los republicanos en el proyecto de ley presupuestal.

Gluesenkamp Pérez representa al Distrito 03 del estado de Washington, con una población hispana de 11.95%.

Se cuestionó al CHC sobre la discordancia del argumento legislativo, pero hasta el momento no ha habido respuesta.