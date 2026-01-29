La Opinión Hoy: Trump respalda a Noem como secretaria de Seguridad Nacional

El presidente Donald Trump mantiene su confianza en la secretaria de seguridad nacional, Kristi Noem; esto a pesar del aumento de tensión en Minnesota por la muerte de un segundo manifestante por disparos de un agente de ICE, así lo indicó la Casa Blanca y descartó cambios inmediatos en la cúpula del Departamento de Seguridad Nacional.

</p>

La muerte del enfermero Alex Pretti, de 37 años, ocurrido el sábado durante una protesta contra ICE, es la segunda muerte en menos de un mes, luego del fallecimiento de Renee Good el 7 de enero, también por disparos de un agente migratorio. A

unque Trump negó que el envío del “Zar de la Frontera” Tom Homan implique algún tipo de desconfianza en Noem o en el jefe de la patrulla fronteriza, fuentes internas admiten que la Casa Blanca busca contener desgaste político de una estrategia migratoria que comienza a generar divisiones dentro del partido republicano.

Las muertes han intensificado las críticas de legisladores republicanos y encuestas recientes muestran una caída en el respaldo a la agenda migratoria de Trump, incluso entre votantes que lo apoyaron en el 2024. Algunos aliados advierten que la administración está perdiendo de vista su objetivo central, que es deportar a inmigrantes indocumentados y no enfrentarse con ciudadanos estadounidenses en las calles.

Mientras continúan las investigaciones del FBI de Asuntos Internos, Minnesota sigue siendo el epicentro de un debate que amenaza con redefinir el rumbo de la política migratoria y el equilibrio político de la Casa Blanca.

Bill Belichick fuera del Salón de la Fama en su primer año

Gran sorpresa la que causó el hecho de que Bill Belichick, uno de los entrenadores más exitosos en la historia de la NFL, no será inducido al salón de la fama en su primer año de elegibilidad.

El ocho veces campeón del Super Bowl, seis de ellas con Los Patriotas de Nueva Inglaterra como entrenador en jefe y otras dos como asistente en los Gigantes de Nueva York, quedó por debajo del umbral necesario en la votación inicial realizada a principios de este mes. Una decisión que sorprendió a buena parte del entorno de la liga y reavivó el debate sobre el peso de los escándalos y la política interna en este tipo de procesos.

De acuerdo con información revelada por ESPN, Belichick no alcanzó los 40 votos requeridos de un total de 50 para ser exaltado en su primer intento. Días después de la votación, un representante del Pro Football Hall of Fame se comunicó con el entrenador para informarle que no formará parte de la clase que será homenajeada este verano en Canton, Ohio.

Personas cercanas al entrenador describieron su reacción como una mezcla de desconcierto y decepción. “Seis Super Bowl no son suficientes,” habría comentado Belichick aún ha llegado en referencia a los títulos obtenidos como entrenador en jefe de los New England Patriots.

A otro cercano le dijo, “Qué más tiene que hacer alguien”, según otra fuente, el propio Belichick considera que la decisión no refleja sus logros deportivos.

Durante las deliberaciones del Comité Elector surgieron nuevamente los episodios del Spygate y el Deflategate, escándalos que marcaron la era dorada de los Patriots.

Varias fuentes indicaron a ESPN que estos temas influyeron en la discusión y que algunos votantes consideraron que Belichick debía esperar un año antes de recibir el máximo honor como una especie de castigo simbólico por lo ocurrido en 2007, cuando el equipo fue sancionado con la pérdida de una selección de primera ronda y múltiples multas económicas.

Belichick compartió la boleta de finalistas con Roger Craig, propietario de los Patriots y su antiguo socio en la construcción de la dinastía de New England. Fue la primera vez que Craig llegó a la fase final tras más de una década de intentos. La relación entre ambos se deterioró tras la salida de Belichick en enero de 2024, lo que añadió tensión a una votación ya de por sí compleja. No se ha confirmado si Craig u otro de los finalistas obtuvo los votos necesarios para la inducción.

El comité también evaluó a candidatos del grupo de veteranos como Ken Anderson, Roger Craig y el fallecido L.C. Greenwood, lo que redujo aún más el margen de maniobra, ya que cada votante solo podía elegir a tres finalistas. Este escenario hacía posible y hasta probable que uno de los grandes nombres quedase fuera en esta ocasión.

Más allá del resultado, el legado de Belichick es difícil de discutir. Cerró su tapa en New England con 17 títulos divisionales, nueve campeonatos de conferencia y 12 apariciones en el Super Bowl, contando su paso como asistente con los New York Giants. Su récord total de 333 victorias, incluidos los playoffs, solo es superado por Don Shula.

Los nuevos miembros del salón de la fama serán anunciados la próxima semana durante las actividades previas al Super Bowl. Mientras tanto, la ausencia de Belichick en su primer año de elegibilidad ya se perfila como una de las decisiones más polémicas en la historia reciente del proceso de selección.

Seguir leyendo: