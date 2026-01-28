La Opinión Hoy: Las 3 peticiones de Trump para sacar a ICE de Minnesota

El presidente Donald Trump enviará al zar de la frontera, Tom Homan, a Minnesota y además condicionó con tres acciones al gobierno de Tim Walz para retirar a la patrulla fronteriza que apoya la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en operativos donde dos agentes han matado a un par de ciudadanos estadounidenses.

</p>

La violencia de los operativos migratorios y las detenciones de niños y ciudadanos estadounidenses, así como de indocumentados sin ningún tipo de historial criminal, desataron protestas en Minneapolis, donde agentes migratorios mataron a Renee Good y a Alex Pretti.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó en conferencia que había tres condiciones para que la administración Trump redujera las operaciones migratorias en Minnesota.

Las peticiones son que el gobierno de Walz entregue a los inmigrantes detenidos en prisiones de Minnesota, además de aquellos arrestados por la policía local y que las autoridades locales colaboren con ICE. La segunda petición aborda detenciones en general, no necesariamente personas convictas por delitos. La tercera es que las autoridades de la ciudad de Minneapolis y del estado de Minnesota colaboren con ICE en su campaña contra inmigrantes indocumentados.

La portavoz Leavitt defendió las acciones de un agente migratorio en la muerte de Alex Pretty, un enfermero de 37 años, y afirmó que hay una investigación en curso. Sin embargo, Leavitt mantuvo la narrativa de otros funcionarios sobre supuestas agresiones a agentes que derivaron en la represión de manifestantes, señaló nuevamente a Walz y a Frey por alertar a agitadores.

