La Opinión Hoy: El gobierno enviará “cientos” de agentes federales adicionales a Minnesota

La secretaria del departamento de seguridad nacional, Kristi Noem, anunció este domingo que el gobierno enviaría agentes federales adicionales a Minnesota para proteger a los oficiales de inmigración y continuar las operaciones de cumplimiento en medio de las crecientes tensiones tras el tiroteo fatal de un ciudadano estadounidense.

</p>

Noem dio a conocer en Fox News que el DHS enviaría cientos de agentes más entre domingo y lunes a Minneapolis para permitir que los agentes de inmigración y control de aduanas y además la patrulla fronteriza hagan su trabajo de manera segura.

Lo anterior en respuesta a las protestas que se han extendido a otras ciudades, incluidas Los Ángeles, Portland y Nueva York, que se producen después de que un oficial de ICE disparara fatalmente a Renee Nicole Good, de 37 años, quien según el DHS utilizó su vehículo como arma e intentó atropellar a un agente de la ley.

Según cálculos de medios locales, esos agentes se sumarán a unos 2100 del ICE y de otras agencias federales que ya fueron enviados por seguridad nacional a principios de mes al estado de Minnesota.

La secretaria advirtió que si los manifestantes que se oponen a las redadas migratorias de ICE y los agentes federales llevan a cabo actividades violentas contra las fuerzas del orden y se impiden nuestras operaciones, “eso es un delito y los haremos rendir cuentas de las consecuencias”. También argumentó que la presencia de agentes federales en Minnesota es necesaria porque es la zona cero del robo de dinero de los contribuyentes y de la protección de criminales y en concreto señaló que en el estado es prevalente la trata de menores y el tráfico sexual entre inmigrantes indocumentados.

Este fin de semana se celebraron más de 1000 protestas en Estados Unidos contra la política migratoria del gobierno de Donald Trump y la muerte de la manifestante Renee Good, una mujer blanca de 37 años abatida por un agente federal en su vehículo cerca de un operativo migratorio en Minneapolis el pasado miércoles.

Noem y otros responsables de la administración Trump han insistido en que Good buscaba arrollar con su vehículo a uno de los agentes de ICE, mientras las autoridades locales han afirmado que los videos públicos muestran que ella intentaba alejarse, pero uno de los agentes la siguió y le disparó varias veces.

Dado el escándalo, voces como la del gobernador de California, Gavin Newsom, pidieron a Noem que renuncie después de dos tiroteos que involucraron autoridades federales esta semana, uno de los cuales fue fatal.

Ronda Política

En la Ronda Política con Araceli Martínez, periodista de La Opinión y nos habló sobre que la política se está dando a notar un doble discurso.

“Este es un año electoral para Los Ángeles y para California y específicamente en el caso de Los Ángeles, ya hemos comentado que tendremos la elección para la alcaldía en la que la alcaldesa Karen Bass intentará reelegirse, pero hay varias otras campañas importantes de las que tocamos en esta ronda y particularmente nos centramos en dos campañas que van a estar muy interesantes porque es la primera vez, hasta donde yo recuerdo que tenemos a dos socialistas democráticos como concejales en el consejo, que son gente muy progresista”, dijo Martínez.

Agregó que “estamos hablando de la concejal Eunisses Hernández y del concejal Hugo Soto Martínez y hemos visto que en estos 4 años, pues, los resultados que ellos han ofrecido han sido muy raquíticos. Entonces, como que ellos pelearon mucho, prometieron mucho para llegar al cargo en el que están y no estamos viendo el trabajo que hiciéramos de ellos, particularmente de Eunisses Hernández, esta socialista democrática, cuyo distrito como que ha venido a menos, como que se ha rezagado y hay problemas muy serios que se han agudizado y Parques como el MacArthur que es un icono de Los Angeles, están realmente convertidos en zona cero del consumo del fentanilo. Tú vas y realmente te da miedo porque hay muchas personas adictas en el lugar, hay crimen, hay pandillas”.

