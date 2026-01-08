La Opinión Hoy: “Hacemos lo que queremos en el hemisferio, porque pertenece a EE.UU.”

El martes se cumplió el quinto aniversario del ataque al Capitolio y senadores demócratas impulsan una ley para evitar que el gobierno del presidente Donald Trump pague a personas a quienes indultó en el pasado. Algunos demandantes piden hasta 100 millones de dólares, como es el caso del grupo de extrema derecha Proud Boys, cuyos líderes forman parte de los más de 15 indultados por Trump.

El tema tomó relevancia luego de que en agosto pasado el juez federal de distrito John Bates autorizara un reembolso de 2.200 dólares a una participante del ataque del 6 de enero, cuya condena por delito grave fue anulada tras el perdón del presidente Trump.

El Departamento de Justicia de la Administración expresó que los acusados por el ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021 tenían derechos a pagos de restitución. Ahora los senadores, Alex Padilla de California, miembro de mayor rango del Comité Senatorial de Reglas y Administración, y también Sheldon Whitehouse de Rhode Island, presentaron dos proyectos de ley para impedir estas indemnizaciones.

El proyecto llamado Ley de no recompensas para los alborotadores del 6 de enero prohibiría el uso de fondos federales para compensar a quienes participaron en aquel ataque del 2021.

Por su parte, el otro proyecto, ley de no acuerdos para los agresores de las fuerzas del orden del 6 de enero, busca también prohibir al gobierno federal pagar estas indemnizaciones.

Para Trump, la doctrina Monroe es: ‘’Hacemos lo que queremos en el hemisferio, porque pertenece a EE.UU.”

Hay tal vez dos formas básicas de considerar, desde un punto de vista histórico, la operación militar que Estados Unidos realizó el sábado en Venezuela para detener al presidente Nicolás Maduro. Una posibilidad sería asumir que lo ocurrido es apenas el último capítulo de una larga historia de intervenciones de Washington en América Latina. Pero ese ataque militar relámpago en Sudamérica también puede verse como algo inédito en la región, al menos durante décadas, sostiene el historiador estadounidense Alan Mcpherson.

Según este experto en las relaciones de Washington con América Latina y en las intervenciones estadounidenses en la región, es inusitado el tiempo y el lugar donde ocurrió la operación, pero también el mensaje que transmitió al mundo el presidente de Estados Unidos, director del Centro para el Estudio de la Fuerza y la Diplomacia en la Universidad de Temple en Philadelphia, McPHerson refuta incluso como Trump invoca a la doctrina Monroe de 1823 para firmar un dominio actual de Washington en el hemisferio occidental.

“Va contra el espíritu de la doctrina Monroe”, dijo Mcpherson en una entrevista con BBC Mundo. Esta doctrina ya no es válida en absoluto porque él ha distorsionado completamente su significado original. Ese significado original de la doctrina es solo mantener fuera del hemisferio a las potencias exteriores. En aquel entonces se trataba de Europa, en el siglo XX de los soviéticos, por lo tanto, tenía un cierto sentido de proteger el continente contra otras grandes potencias. Ahora no existe tal retórica sobre Venezuela ni sobre América Latina en general de protegerla de potencias extra hemisféricas.

Se habla un poco sobre la competencia China y eso es una preocupación real. Estados Unidos debería preocuparse por el creciente poder chino en América Latina. Todos los gobiernos lo han dicho en los últimos 20 años. El modo en que Trump ve la doctrina es, “Hacemos lo que queremos en el hemisferio porque pertenece a Estados Unidos. Somos dominantes en él, no solo frente a otras potencias, somos dominantes frente a los propios gobiernos del hemisferio. Y eso va en contra del espíritu de la doctrina Monroe, que está ahí para salvaguardar de algún modo el republicanismo y la democracia del hemisferio”.

