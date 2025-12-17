La Opinión Hoy: Donald Trump mantiene su campaña contra el narcotráfico al reclasificar el Fentanilo

Donald Trump firmó este lunes una orden ejecutiva que clasifica el fentanilo como un arma de destrucción masiva como parte de su campaña en curso contra el contrabando de drogas.

“Hoy doy un paso más para proteger a los estadounidenses del flagelo del fentanilo mortal que está inundando nuestro país. Con esta orden ejecutiva histórica que firmaré hoy, clasificaremos formalmente al Fentanilo como un arma de destrucción masiva, que es lo que realmente es”, declaró en un acto celebrado en la Casa Blanca.

Dicha orden instruye al Secretario de Estado y al secretario del tesoro que emprendan acciones apropiadas contra los activos e instituciones financieras relevantes para aquellos involucrados o que apoyan la fabricación, distribución y venta de fentanilo ilícito y sus principales precursores químicos. Si esto fuera una guerra, sería una de las peores guerras. Creo que en los últimos 5 o 6 años han muerto entre 200,000 y 300,000 personas al año a causa del fentanilo. Se habla de 100,000, que es mucha gente, pero la cifra es mucho mayor”, explicó el presidente estadounidense.

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, más de 250.000, 1000 personas murieron solo entre 2021 y 2023 por sobredosis relacionadas con los opioides sintéticos, principalmente el fentanilo. Trump anunció la firma de la orden en un evento celebrado para condecorar a militares por su labor defendiendo la frontera con México. El mandatario declaró que no cabe duda que los adversarios de Estados Unidos están traficando fentanilo en parte porque quieren matar a estadounidenses.

El republicano destacó que durante su mandato se ha logrado, según él, una reducción del 50% en la cantidad de fentanilo que cruza la frontera y aseguró que China está colaborando estrechamente con Estados Unidos para reducir el número y la cantidad de fentanilo que se envía. Sin embargo, subrayó que la orden establece al secretario de seguridad nacional identifica redes de contrabando de fentanilo, utilizando inteligencia sobre amenazas relacionadas con armas de destrucción masiva y no proliferación.

“Hemos logrado reducir la cifra a un número mucho menor. No es satisfactorio, pero pronto lo será”, añadió. El texto de la orden asegura que el fentanilo ilícito se asemeja más a un arma química que a un narcótico y que su producción y venta por parte de organizaciones terroristas extranjeras y cárteles financia las operaciones de estas entidades que incluyen asesinatos, actos terroristas e insurgencias en todo el mundo y les permite socavar nuestra seguridad nacional y el bienestar de nuestra nación.

De ahí que el documento establece que la posibilidad de que el fentanilo sea utilizado como arma para ataques terroristas concentrados y a gran escala por parte de los adversarios organizados es una amenaza grave para Estados Unidos. La clasificación podría conducir a cargos criminales más severos para aquellos involucrados en el tráfico de fentanilo, aunque Trump no especificó cambios legales inmediatos.

Apoyo absolutamente la estrategia del presidente Trump sobre Venezuela”: María Corina Machado

Desde Noruega, donde acaba de recibir el Premio Nobel de la Paz, la líder opositora venezolana María Corina Machado, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro tiene los días contados y que apoya absolutamente la estrategia del presidente Trump en Venezuela en medio de la creciente campaña de presión de su administración contra el régimen del presidente Nicolás Maduro.

En una extensa entrevista concedida al programa Face the Nation con Margaret Brennon de CBS, Machado dijo, “Nosotros, el pueblo venezolano, le estamos muy agradecidos a él y a su administración porque creo que es un defensor de la libertad en este hemisferio”. Estados Unidos ha incrementado la presión contra Maduro con nuevas sanciones, incautaciones de activos, operaciones contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico y una mayor presencia militar en la región. Para Machado, estas acciones responden a una exigencia que la oposición venezolana ha planteado durante años.

De cara a un escenario de transición, la líder opositora aseguró que el principal aliado de una Venezuela democrática será Estados Unidos y anticipa un retorno masivo de migrantes. El día que Maduro se vaya veremos a cientos de miles de venezolanos regresando a casa, concluyó.

La Premio Nobel habló por primera vez tras su salida clandestina de Venezuela, un operativo que calificó de extremadamente peligroso, pero cuyos detalles evitó revelar para no poner en riesgo a quienes la ayudaron. La dirigente opositora confirmó que recibió apoyo internacional, aunque insistió en que lo verdaderamente relevante no es su escape, sino el mensaje que representa el Nobel para los venezolanos. “Este premio no es mío, es del pueblo venezolano que ha luchado incansablemente contra una estructura criminal y narcoterrorista”, afirmó Machado adelantó que su intención es regresar al país cuando sea más útil para la causa, aun reconociendo los riesgos personales y el impacto que esa decisión tiene sobre su familia, a la que mantiene fuera de Venezuela por seguridad.

