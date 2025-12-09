La Opinión Hoy: Cuenta regresiva para el Mundial 2026

Finalmente, se llevó a cabo el esperado Sorteo del Mundial 2026 y Ricardo López Juárez, editor de deportes de la opinión, nos dio una perspectiva muy particular de este evento.

“Un fin de semana de nieve en Washington D. C., la primera nevada de la temporada y llegó el día del sorteo el viernes. Logísticamente, muchos problemas, la prensa de los invitados 2 horas en fila para pasar el control de seguridad. Adentro muchas celebridades, obviamente los mandatarios Donald Trump, Claudia Sheinbaum y también Mark Carney, el primer ministro de Canadá, y yo creo que el sorteo y a lo mejor la gente coincide conmigo se hizo un poco engorroso, se hizo un poco soso porque son muchos equipos, son 12 grupos y luego además con todas estas situaciones reglamentarias de evitar que en un mismo grupo quedaran más de dos europeos, que en un mismo grupo quedaran dos equipos de una misma confederación, excepto UEFA, entonces es un momento que era como que va avanzando, pero se siente que no avanzamos”, dijo Ricardo López Juárez.

Agregó que “fue un poco largo y de alguna forma esperábamos esto con tantas elecciones, 48.104 partidos, al grado de que los organizadores decidieron pasar para el día siguiente en otra sede de la capital de Estados Unidos el programa completo de juegos ya con horas y ya con fechas y con estadios, porque ya se conocían algunos estadios, pero había otros que no se sabían y obviamente lo importante es saber a dónde voy a ir si es que es tienes la oportunidad de ir al mundial, a dónde voy a ir a ver a mi selección o al menos hacerte una idea a los equipos para saber cómo planificar el siguiente semestre”.

Ronda Política

En la ronda política con Araceli Martínez, quien nos habló sobre cómo quieren controlar las protestas.

“Hablamos de que el uso de las armas no letales, como se les llama a los gases lacrimógenos, a los gases pimienta, al lanzagranadas, que se usa una especie como de espuma. Se llevó a cabo en el Consejo de los Ángeles, al Cabildo de Los Ángeles, una propuesta para que se dejaran de usar este tipo de armas para controlar a las multitudes durante las protestas. Lo que sucedió fue que, en junio, cuando tuvimos estas redadas masivas de la administración Trump, el LAPD, el Departamento de Policía de Los Ángeles, respondió a la multitud lanzándoles granadas, lanzando estos botes de gases lacrimógenos y entonces se creó un caos”, detalló Araceli Martínez.

Aseguró que “Y lo que hicieron algunos concejales como Hugo Soto Martínez fue llevar una propuesta al consejo para que se prohíba el uso de estas armas. Obviamente, el jefe del departamento de policía, el Jim McDonnell, él se opuso, dijo que realmente esas armas son, al contrario, es una herramienta para evitar justamente usar armas más dañinas, más peligrosas y que en realidad servían para desecarla, como se le llama esta, para reducir la tensión digámoslo así. Entonces, hubo una discusión ahí entre la concejal Eunisses Hernández, que también está en contra y apoyaba esta medida y le pidió que el director de la policía que se informara más”.

