La Opinión Hoy: Donald Trump informó que liderará acciones militares en Venezuela

Al momento de abordar los ataques militares de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, el presidente Donald Trump informó que su gobierno pronto liderará acciones militares contra narcotraficantes en Venezuela.

</p>

“Vamos a empezar esos ataques también en tierra”, dijo Trump, “saben en tierra, es mucho más fácil y conocemos las rutas que toman. Sabemos todo sobre ellos, sabemos dónde viven y vamos a empezar eso también muy pronto”.

El presidente no enfocó su comentario a una acción militar directa contra el presidente Nicolás Maduro, quien ha rechazado la posible escalada estadounidense en su territorio. En cambio, Trump sugirió que Venezuela podría no ser el único país donde podría haber ataques. El mandatario no ofreció detalles sobre acciones militares Venezuela.

En medio de preocupaciones de políticos, incluso algunos republicanos, como el senador Rand Paul de Kentucky sobre ataques en aquel país.

Paul se suma a los demócratas para impulsar una resolución ante el Senado junto a Tim Kaine de Virginia para limitar el poder de Trump en ataques militares a Venezuela. En dicha propuesta se agrega que la limitación de un ataque no impediría que Estados Unidos se defienda en caso de una agresión armada o de la amenaza de un ataque armado inminente.

El proyecto es impulsado también por el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer de Nueva York. El presidente Trump ofreció su respaldo al secretario defensa Pete Hegseth por sus órdenes en ataques a embarcaciones de presuntos narcotraficantes, en medio de la polémica por la decisión del funcionario de ordenar matar a todos en el ataque del 2 de septiembre.

Previamente, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el almirante Frank Bradley siguió una orden de mando de Hegseth. Ahora el presidente intentó matizar la postura oficial sobre la información revelada originalmente por el Washington Post.

Trump afirmó no haber obtenido toda la información, pero que confiaba en Hegseth, de quien mencionó que estaba satisfecho y que no sabía nada de un segundo ataque relacionado con dos personas. Hegseth afirmó haber visto una transmisión en vivo del primer ataque del 2 de septiembre, pero se fue antes del segundo y agregó que el almirante Bradley tomó la decisión de hundir el barco y eliminar la amenaza, pero Hegseth insistió, tomó la decisión correcta.

Deporte

Las semifinales de la Liga MX arrancan este miércoles con dos partidazos que enfrentarán entre sí a varios de los mejores equipos del torneo en busca del título del Clausura 2025. Uno de los torneos más parejos que se recuerden, sobre todo en la parte alta de la tabla.

A primera hora, Cruz Azul contra Tigres se encenderán las pasiones en el estadio Olímpico Universitario de la capital mexicana. La máquina busca aprovechar su condición de local para sacar ventaja en la serie ante los Tigres que vienen de una épica remontada contra los Cholos de Tijuana. Cruz Azul y Tigres se midieron en la jornada 12 del torneo con un empate 1 a 1.

El último enfrentamiento en Liguilla fue en el Apertura 2020, donde Cruz Azul ganó 3-2 en el global. El partido podrá verse a través de Vix a las 8 de la noche, tiempo del Este.

Minutos más tarde, Monterrey contra Toluca se verán las caras en el estadio BBVA. El vigente campeón Toluca busca mantener su racha ganadora ante los Rayados que vienen con impulso tras eliminar al América en cuartos de final con un gol agónico de Germán Berterame.

Diablos y Rayados se enfrentarán por quinta vez en la liguilla con el más recordado antecedente de la final de la apertura 2005 en donde Toluca se llevó el título. El partido podrá verse a través de Vix a las 10 de la noche, tiempo del Este. Ambos partidos de vuelta se jugarán el sábado 6 de diciembre.

