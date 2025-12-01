La Opinión Hoy: Más de 1,400 vuelos cancelados y choque de 45 vehículos en Indiana por tormenta invernal

Una intensa tormenta invernal dejó tras de sí un panorama muy complejo en el Medio Oeste de los Estados Unidos durante una de las fechas de mayor tránsito en el año. La combinación de nieve, hielo y ráfagas de viento provocó miles de retrasos, más de 1,400 vuelos cancelados y carreteras peligrosas en varios estados.

De acuerdo con FlightAware, el sábado pasado se registraron al menos 1,400 cancelaciones en todo el país, la mayoría concentradas en la región del Alto Medio Oeste. El aeropuerto internacional O’Hare de Chicago fue el más afectado, con más de 930 vuelos cancelados y 750 retrasos. Según la FAA, las operaciones experimentaron demoras de hasta 5 horas debido a la nieve y el hielo.

El aeropuerto Midway, también en Chicago, reportó 187 cancelaciones y decenas de vuelos retrasados, mientras ambas terminales fueron puestas bajo restricciones operativas por causa del mal tiempo.

El clima extremo también afectó la seguridad en tierra. Un vuelo de Delta Connection que transportaba 54 pasajeros y cuatro tripulantes se salió de una calle de rodaje congelada al aterrizar en el aeropuerto internacional de Des Moines.

El incidente ocurrió cerca de las 9:30 pm del viernes, según Delta Air Lines, el Bombardier CRJ-900 perdió tracción debido al hielo, no se reportaron heridos y los pasajeros fueron trasladados en autobús a la terminal. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ya abrió una investigación al respecto.

En Putnamville, Indiana, agentes estatales atendieron un choque en cadena sobre la interestatal 70, donde 45 vehículos quedaron atrapados en un enorme accidente provocado por la nieve. Aunque no se reportaron heridos graves, la autopista fue cerrada temporalmente mientras equipos de emergencia despejaban la vía y asistían a los conductores afectados.

La tormenta continuó desplazándose hacia los grandes lagos, donde mantuvo condiciones peligrosas durante todo el fin de semana. Meteorólogos reportaron más de medio pie de nieve desde Iowa Central hasta el sur de Wisconsin, el norte de Illinois, Indiana y varias partes del oeste de Michigan.

Con vientos racheados y tramos con visibilidad reducida, las autoridades advierten sobre condiciones de ventisca y desplazamientos riesgosos. Tras el paso del sistema se espera un marcado descenso de las temperaturas en el norte del país entre 10 y 20 gr por debajo del promedio para inicios de diciembre. Además, los pronósticos señalan la posibilidad de otra tormenta invernal la próxima semana, lo que podría complicar aún más los viajes y las operaciones aéreas.

