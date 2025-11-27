La Opinión Hoy: Detienen a una persona tras disparar a dos soldados de la Guardia Nacional
De manera sorpresiva, un par de elementos de la Guardia Nacional fueron atacados por alguien que les disparo mientras permanecían cerca de la Casa Blanca.
El afgano Rahmanullah Lakanwal fue identificado como el principal sospechoso de disparar y herir dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D. C. este miércoles, así lo dijeron fuentes policiales reportadas por varios medios de comunicación.
Trascendió que la Rahmanullah de 29 años ingresó a los Estados Unidos en 2021, sin que hasta el momento se conozca la motivación del ataque o si hay más involucrados.
La policía dijo que los miembros de la Guardia Nacional estaban de patrulla cuando una persona apareció por la esquina, levantó un arma de fuego y comenzó a dispararles. “Los dos miembros de la Guardia Nacional se encuentran en estado crítico”, informaron las autoridades.
El sospechoso también recibió un disparo y estaba siendo atendido en un hospital, esto lo informó la policía.
El incidente ocurrió en una estación de metro ubicada a unos 500 m de la Casa Blanca. Ambos soldados estaban armados en el momento del ataque y hasta ahora no se han confirmado detalles sobre cómo y quién repelió el ataque.
Donald Trump y varios líderes estatales y federales ya han emitido declaraciones condenando la violencia y pidiendo responsables.
