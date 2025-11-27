La Opinión Hoy: Detienen a una persona tras disparar a dos soldados de la Guardia Nacional

El afgano Rahmanullah Lakanwal fue identificado como el principal sospechoso de disparar y herir dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D. C. este miércoles, así lo dijeron fuentes policiales reportadas por varios medios de comunicación.

</p>

Trascendió que la Rahmanullah de 29 años ingresó a los Estados Unidos en 2021, sin que hasta el momento se conozca la motivación del ataque o si hay más involucrados.

La policía dijo que los miembros de la Guardia Nacional estaban de patrulla cuando una persona apareció por la esquina, levantó un arma de fuego y comenzó a dispararles. “Los dos miembros de la Guardia Nacional se encuentran en estado crítico”, informaron las autoridades.

El sospechoso también recibió un disparo y estaba siendo atendido en un hospital, esto lo informó la policía.

El incidente ocurrió en una estación de metro ubicada a unos 500 m de la Casa Blanca. Ambos soldados estaban armados en el momento del ataque y hasta ahora no se han confirmado detalles sobre cómo y quién repelió el ataque.

Donald Trump y varios líderes estatales y federales ya han emitido declaraciones condenando la violencia y pidiendo responsables.

Farándula

Clary Castro habló sobre espectáculos, ahorita traemos este encuentro, digamos fraternal entre Cazzu y entre Belinda.

“Todo esto empezó porque este ambas de alguna forma dieron a entender que se iban a conocer y que se iban a encontrar; y resulta que esto sucedió gracias a que la revista GQ en su edición mexicana, pues, tuvo un evento en donde reconoció a la lista de personalidades que ellos consideraron eran las personalidades del año. Entre esas personalidades estaban Cazzu y también Belinda, se encontraron efectivamente de la ceremonia que realizó GQ para dicho evento y obvio fotografías, videos y están cara a cara de Cazzu y Belinda en el aeropuerto, porque Cazzu literalmente solo llegó para esto y regresa a Argentina porque obviamente dejó a su hija en Argentina”.

