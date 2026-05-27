Administración Trump ordena dejar de investigar a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela

A pesar de que desde hace años la Administración para el Control de Drogas (DEA) había estado investigando a Delcy Rodríguez por presuntamente estar relacionada con el narco tráfico, lavado de dinero y hasta saqueo de oro de Venezuela, el hecho de haber sido nombrada sucesora interina de Nicolás Maduro al frente del gobierno de la República Bolivariana le otorgó inmunidad, al menos temporalmente, pues el gobierno de Donald Trump ordenó dejar de buscar información que justifique su detención.

De acuerdo con información dada a conocer por la agencia de noticias The Associated Press (AP), recientemente desde Washington se giró una orden para suspender cualquier investigación relacionada con la abogada y diplomática de 57 años.

Desde principios de este año, el medio informativo divulgó que, desde 2018, aunque nunca ha sido acusada penalmente en Estados Unidos, existen registros señalando a Delcy Eloína Rodríguez Gómez como presunta responsable de varios delitos graves que ameritarían su detención.

Sin embargo, exfuncionarios de gobiernos citados por AP, bajo condición de no relevar su identidad, coinciden en señalar que Donald Trump la está utilizando para que se concrete la apertura de Venezuela a la inversión estadounidense en su sector petrolero, todo ello a partir del restablecimiento de operaciones con bancos occidentales.

Adicional a eso, se menciona que, con ayuda de la mandataria interina, Trump logró poner fin al abastecimiento de petróleo brindado por la nación sudamericana y de esa manera agudizó la crisis energética en que se encuentra inmersa Cuba desde hace años, pues considera que así logrará desestabilizar a su gobierno.

“Está haciendo un gran trabajo. ¡El petróleo está empezando a fluir, y es muy grato ver la profesionalidad y la dedicación entre ambos países!”, escribió el presidente de 79 años en la plataforma Truth Social con respecto al desempeño de Delcy Rodríguez.

Durante cerca de ocho años, la DEA le sigue los pasos a la mujer que actualmente “gobierna” a Venezuela. (Crédito: Ariana Cubillos / AP)

No obstante, eso contrasta con las sanciones estadounidenses establecidas para ella y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, durante el primer mandato del republicano.

Y para reforzar la hipótesis de que la mandataria interina pactó ser intocable para las autoridades estadounidenses, AP citó una declaración de Rick de la Torre, exjefe de la estación de la CIA en Caracas y actual director ejecutivo de Tower Strategy, compañía asesora de empresas interesadas en invertir en la República Bolivariana.

“Es marxista de toda la vida y fue una alta dirigente de uno de los regímenes más corruptos del mundo, pero Estados Unidos le está brindando un respiro y alicientes para sentar las bases de la democracia y la inversión estadounidense.

Sin embargo, su utilidad tiene fecha de caducidad. En algún momento tendrá que rendir cuentas ante la justicia”, anticipó.

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