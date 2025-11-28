La Opinión Hoy: Gobierno anunció que revisará Green Card de “todos” los migrantes de países de “preocupación”

El presidente Donald Trump ordenó a la Agencia Federal que supervisa la inmigración legal a los Estados Unidos que realice una revisión exhaustiva de los titulares de toda green card de lo que la administración llama países de preocupación, dijo el jueves el jefe de los servicios de ciudadanía e inmigración en los Estados Unidos.

</p>

“Bajo la dirección del presidente de los Estados Unidos, he ordenado una reexaminación rigurosa y a gran escala de cada green card para cada extranjero de cada país de preocupación“, así lo dijo el director de USCIS, Joseph Edlow. También dijo que proteger al país sigue siendo primordial y que el pueblo estadounidense no asumirá el costo de las imprudentes políticas de reasentamiento de la administración anterior.

Al solicitar detalles sobre qué países se consideran de preocupación, el USCIS mencionó una proclamación presidencial de junio que enumera 19 países considerados deficientes en cuanto a la evaluación y verificación de antecedentes.

Aunque las autoridades no detallaron los países afectados, Trump prohibió en junio la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de 12 naciones para proteger así la seguridad nacional: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea, Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. También restringió el ingreso de otros siete países: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

